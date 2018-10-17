Среда, 17 Октября 2018 21:26

АрмИнфо.В резиденции президента Армении состоялась встреча президента Армена Саркисяна с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян. Последний добавил, что встреча только что закончилось, и вскоре появится информация о результатах встречи.

Напомним, что президент Армен Саргсян недавно провел встречи с рядом представителей политических партий, обсуждая различные вопросы, связанные с внутриполитической ситуацией в Армении.