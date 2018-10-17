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 Среда, 17 Октября 2018 21:18
Давид Степанян

Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна

Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна

АрмИнфо. Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов в интервью АрмИнфо комментирует последние внутриполитические импульсы в Армении. Прогнозирует предстоящие внутриполитические сценарии. Констатирует позитивный эффект смены власти в Ереване на отношения с Москвой, прогнозирует дальнейшие векторы проецирования внутренних изменений в Армении на отношения с Россией.   

 

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, ожидая, что в ближайшие 14 дней парламент дважды не изберет премьера, будет распущен, а президент страны назначит внеочередные выборы. Вы усматриваете возможность появления каких-либо сюрпризов на пути его ожиданий или все уже обговорено?

 

На мой взгляд, сюрпризов после, скажем так, самостоятельных действий трех парламентских фракций 2 октября уже не будет. И если тогда в случае отставки Никола Пашиняна просматривалась гипотетическая возможность назначения ими собственного кандидата, в данном случае Роберта Кочаряна, сегодня сценарии такого рода исключены.

В парламенте прекрасно понимают, что вторая подобная попытка в прямом смысле натолкнется на толпу, чем, собственно, и объясняется подобная покорность проведению досрочных выборов. С перспективами же парламентских выборов все достаточно ясно, особенно после выборов в Совет старейшин Еревана, продемонстрировавших реальный уровень поддержки партии Пашиняна. Так что подавляющее большинство в будущем парламенте ему обеспечено. Серж Саргсян, конечно, сделал все, чтобы обеспечить себе власть, добившись конституционного большинства в парламенте и даже став премьером. Но он не учел главного – мнения народа, а без этого все ухищрения оказались недостаточны. И второго – неожиданного появления нового лидера, способного мобилизовать народные массы.

 

Вы действительно считаете, что Никол Пашинян появился неожиданно?

 

Сценариев хватает. И внешние силы, конечно же, сыграли во всем этом свою роль. При этом, на мой взгляд, внешние силы в Армении в определенном смысле в своих действиях все же ошиблись. В случаях, когда новый лидер начинает руководствоваться в первую очередь национальными интересами, внешние силы моментально лишаются возможности его использования в качестве своей марионетки.

 

Никол Пашинян – именно такой лидер?  

 

Я считаю, что да. И в этом смысле его действия в отношении России выглядят достаточно показательно. Кстати, именно за политику в отношении России его и критикуют те же проамериканские силы в Армении. В этом свете, представляется, что, способствуя приходу Пашиняна к власти в Армении, пока еще единоличные хозяева мира – США рассчитывали на несколько иную политику Армении в отношении России. После событий в Грузии 2008 года армянское направление в регионе стало для США основным. И было бы несправедливо говорить, что их достаточно активная политика в Армении оказалась безуспешной. И если проект по смене власти в Армении, американцами, по крайней мере в скрытых формах, поддерживался, США явно просчитались, не учтя способность Пашиняна проводить самостоятельную политику не только внутри, но и вне Армении. И подобной самостоятельности от Пашиняна американцы явно не ожидали. В первую очередь в отношениях с Россией. Это участие в военной миссии в Сирии, допуск российских специалистов в биологические лаборатории американцев в Армении, прекращение антироссийской истерии в армянской прессе. В отличие от Сержа Саргсяна, делающего вид, что проблем в отношениях с Россией нет, Пашинян готов эти проблемы обсуждать. Что для нашего руководства, конечно, важно. При Серже Саргсяне антироссийские настроения в армянских СМИ нагнетались годами, поскольку для того чтобы стать пожизненным правителем Армении ему была необходима поддержка США и всего коллективного Запада. И то, что США позволили событиям в Армении развиваться в таком вот направлении, говорит о том, что устраивать Запад на 100% Саргсян перестал.

 

У Никола же Пашиняна личной необходимости в любой внешней поддержке нет…

 

На фоне подобной народной поддержки Пашинян действительно может себе позволить во внешней политике многое из того, чего не могли себе позволить его предшественники. Хотя запредельная концентрация власти и будущего политического развития Армении на нем делает уязвимым Пашиняна лично. Тем более, что прецеденты убийств армянских политиков, в том числе, в парламенте были. Желающих физического устранения Пашиняна и достижения тем самым собственных политических, финансовых и экономических целей, думаю, хватает и в Армении, и вне Армении. Он задел, наступил на интересы многих, а такие вещи обычно не прощаются. Так что охрану армянскому премьеру надо усиливать по максимуму.  

 

Ваша достаточно положительная и верная оценка деятельности Пашиняна в отношениях с Россией прямо противоположна негативным публикациям в российской прессе, в том числе из уст экспертов с армянскими фамилиями. Звучат мнения даже о кризисе в российско-армянских отношениях. Откуда такой когнитивный диссонанс?

 

Отношение России к Армении меняется и этому способствует как раз политика Пашиняна. И не надо думать, что оно осталось таким же каким было в мае этого года. Тогда определенная настороженность Москвы объяснялась всем известной позицией в отношении России Пашиняна как лидера тогда еще оппозиционного блока “Елк”. Однако, после того как выяснилось, что главным для премьера Пашиняна являются именно национальные интересы Армении отношение стало меняться. В этом смысле очень хорошо выглядит способность Пашиняна довольно легко найти общий язык с Путиным.

 

Как мы все увидели на XVII саммите Франкофонии в Ереване, не только с Путиным…

 

Безусловно. Пашинян умеет разговаривать на короткой ноге и с Россией, и с Западом. И самое главное не за счет интересов Армении. Потому что тот же Серж Саргсян вроде бы также находил со всеми общий язык, торгуя суверенитетом в угоду собственным интересам. Соответственно, негативного отношения к Пашиняну в Москве, на мой взгляд, нет. Конечно, арест генсека ОДКБ Юрия Хачатурова был воспринят Москвой весьма болезненно, особенно учитывая отсутствие в этом вопросе информирования, а не то что согласования. Однако, в Ереване немедленно отыграли ситуацию назад, инициатор всего этого дела ушел в отставку, были даны необходимые разъяснения и, на мой взгляд, наилучший и обоюдно выгодный вариант разрешения ситуации с генсеком сегодня уже лежит на столе переговоров.

 

Вы имеете ввиду назначение на должность генсека ОДКБ экс-министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна?    

 

На мой взгляд, это действительно стало бы наилучшим и взаимовыгодным вариантом. Генерал Арутюнян в Москве хорошо известен, в свое время именно он создавал общую систему противовоздушной и противоракетной обороны. И никаких аллергических реакций этот вполне профессиональный и здравый человек в Москве в моем представлении вызвать не может.

 

Иными словами, Вы полагаете, что замена, имеющего не самое лучшее реноме Хачатурова на авторитетного человека Вагаршака Арутюняна отношения между Москвой и Ереваном в том числе в рамках ОДКБ лишь улучшат?  

 

Безусловно. У меня сложилось впечатление, что Серж Саргсян назначал на посты в ОДКБ и ЕАЭС людей, известных в Армении, да и в России тоже скандалами вокруг оффшоров умышленно. И делегирование на подобные посты людей с, мягко говоря, подмоченной репутацией вызывает вопрос - делается ли это по недоразумению или все-таки целенаправленно с целью скомпрометировать эти интеграционные структуры и тем самым затруднить интеграционные процессы. В недоразумение мне как-то верится не очень. Назначение Арутюняна генсеком ОДКБ в этом смысле – наилучший путь в направлении исправления ошибок прежнего армянского руководства.

 

Да, но в отличие от приемлемой для многих кандидатуры генсека ОДКБ, целый ряд внутренних назначений в Армении, к примеру, бывшего замначальника Полиции Унана Погосяна губернатором Сюникской области восторга, мягко говоря, не вызывают. Более того, существенно вредят личному рейтингу Пашиняна. У Вас есть версии подобной алогичности?    

 

Персонально во все эти внутриполитические сюжеты я углублен, скажем так, не сильно. Однако, само явление, о котором вы говорите, на мой взгляд, является отражением имеющегося кадрового голода. Партия Пашиняна “Гражданский договор” до прихода к власти была очень небольшой, соответственно, проблема кадров продолжает для него оставаться основной и сегодня. Поэтому используя кадры старые, представляется необходимым осуществлять их отбор как можно тщательнее. Чем руководствовался Пашинян в случае конкретного назначения Унана Погосяна я не знаю. Но назначить кого-то все-таки надо и, если этот кто-то лучше того кто был, на мой взгляд, подобное назначение свою логику все-таки имеет. Главное, чтобы новый губернатор не был хуже прежнего, достичь чего, на мой взгляд, достаточно несложно – кадры Сержа Азатовича особыми положительными характеристиками не отличались.

 

Вы совершенно верно отметили понимание, с которым в Армении относятся к позиции России к проблемам в двусторонних отношениях. А есть ли в Москве аналогичное понимание позиции Армении к проблемам в отношениях с Россией?

 

Понимание, конечно же, есть, об этом говорилось и позиция заявлена. Конечно же, в первую очередь – это покупка Азербайджаном вооружений у России. Позиция Москвы заключается в том, что за свои деньги Баку может купить оружие где угодно: Израиль, западные поставщики через Турцию. Россия же потеряет многомиллиардные контракты, лишившись возможности развивать собственный ВПК и в том числе помогать той же Армении оружием и кредитами поддерживать баланс сил с Азербайджаном. Таким образом, логика понятна - из худших вариантов выбирается не самый худший вариант. Понятно, что в теряющей военнослужащих Армении эта логика государства-союзника понимания не вызывает. Мне кажется, что, если в Ереване хотят решить эту проблему коренным образом, необходимо собрать досье нарушений режима перемирия, представить Азербайджан в качестве государства-агрессора, и добиваться через международные организации запрета на любые поставки вооружений такому государству. Этого не делается и понятно, что сделать это не так легко.

 

Стала ли Армения для России после “Бархатной революции” более предсказуемой?

 

Я так не думаю. То чем завершатся внеочередные выборы в парламент понятно. Непонятно как будет развиваться ситуация дальше, в каком направлении пойдут реформы Пашиняна, насколько успешными они будут. Что потребуется от России, в каких масштабах нужно будет оказывать поддержку и помощь. Вопросов очень много и ответы на эти вопросы станут поступать лишь после проведения выборов, после того как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна и соответственно, завершения в Армении переходного периода.

После того как будет представлена программа реформ и Армения, будем надеяться, пойдет дальше гораздо успешнее чем шла до этого. Хотя даже во времена Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, при всем негативном к ним отношении, в Армении в сравнении с многими другими постсоветскими странами было сделано немало. Сегодня крайне необходимо избавиться от монополий. Как местных, так и иностранных. В этом свете, предложение Пашиняна совместно выяснить почему стоящий на границе с Арменией $150 природный газ доходит до населения по цене в два раза дороже совершенно правильно и своевременно. И, конечно, я не исключаю, что на подобной марже греют руки не только армянские олигархи, тут нужно учитывать и интересы российских компаний.

Известно, что связанные с Сержем Саргсяном предприятия вообще не платили за потребляемое электричество и неспособным работать себе в убыток “Электрическим сетям” по договоренности с Саргсяном пришлось переложить это бремя на плечи рядовых потребителей. Известно, что это завершилось “Электрик Ереваном” и сменой управляющей компании. Поэтому претензии, в первую очередь все-таки следует адресовать армянским властям. Соответственно, после окончательного избавления от “наследства” Сержа Саргсяна армяно-российские отношения лишь оздоровятся. Российская сторона долгое время не могла говорить о многом открыто, поскольку это привело бы к критике руководства союзной Армении. Однако, долгое замалчивание таких проблем из интересов России никоим образом не исходило, поскольку предоставляло желающим поиграть на этих проблемах в ущерб российским интересам в Армении массу возможностей. В этом смысле армяно-российские отношения уже оздоровляются и есть все перспективы для продолжения и усиления этого процесса.    

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