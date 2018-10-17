Среда, 17 Октября 2018 20:00

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 18 октября текущего года будут обесточены в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 1-89 на 12-ой улице Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 127/1-128/15 на ул. Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 16, 16/1, 16/6 на ул. Кочара, жилой дом 13/5 на ул. Вагаршяна, жилой дом 69 на ул. Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 12/1 на ул. Эстонакан, жилой дом 28/2 на ул. Шинарарнери, жилые дома 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 8 на ул. Арцаха;

10:30-16:30 собственныедома1-369, 51-354, 166-396, 148-396 вкв. <Норагюх> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 177 в Норагюхе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1/3 на пр. Исакова, жилые дома 40, 41/1, 46/81, 48, 50, 51, 51а и собственные дома 1-20 на ул. Таирова, собственные дома 40-107 на старом Эчмиадзинском шоссе, собственные дома 13-32 на ул. Верфеля, собственные дома 1-64 на ул. Сисаван, собственные дома 32, 34 на ул. Лусинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 9, 11, 17 на ул. Ерванда Кочара, жилые дома 2, 4 на ул. Каджазнуни, собственные дома 12-60 на ул. Кори, собственные дома 10-67 на ул. Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подъезд 2 жилого дома 2а на ул. Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилой дом 16 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8, 13 на ул. Аветисяна, жилые дома 28, 29, 30

на ул. Хоренаци, детский сад N 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; научный центр травматологии и ортопедии, собственные дома на улицах 13, 17 Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Норк Мараш, жилой дом 2/10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом микрорайоне Авана- Аринджа;

11:00-17:00 жилые дома 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 на ул. Шарури,

жилые дома 37, 66, 68, 70, 72 на ул. Ширака, жилые дома 62/1, 62/2 на

ул. Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 7, 8, 9, собственные

дома на 1-ом переулке 7-ой улицы Неркин Чарбаха, собственные дома на

2- ом переулке 3-ей улицы Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 2, 2/1, 2/2, 3 на ул. Рубинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), магазин N 38, школа искусства имени Газароса Саряна, ООО <Хач-Левон>, <Аск>, <Ухегиц>, школа N 59, собственные дома 46-73 на ул. Вартанеса Папазяна, собственные дома 1-43 на ул. Варшавян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5 на ул. Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирском марзе:

10:00-14:00 села Мердзаван, Айгек, Баграмян, Норакерт и Таиров;

11:00-16:30 село Армавир;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 поселок Воску корзман фабрика, жилые дома 1-8 в кв. <Масив> в городе Арарат;

10:00-14:00 частично село Гораван;

10:00-15:00 частично села Гетапня, Гукасаван;

10:30-16:00 жилой дом 12 на ул. Дуряна и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами), жилые дома 7, 8, 10 на ул. Маркса, жилой дом 18

на ул. Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в

городе Арташат;

14:30-16:00 жилые дома 39а, 46 на ул. Араратян в городе Веди;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Арпи; села Шатин, Артабуйк, Орбатех, Ехегис;

в Котайкском марзе:

10:00-14:00 село Джрвеж, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично квартал <Багреванд> села Джрвеж; частично село Балаовит, частично квартал спортивного поля города Абовян;

10:30-16:30 частные дома Дзорахбюра и Джрвежа и прилегающие производственные предприятия;

11:00-14:00 частично квартал <Ванатур> города Цахкадзор; квартал 'Цахкадзор>, ООО <Флеш тур>, <Гракнат>, <Г.Айрапетян>, прилегающие

производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами); село Кахси, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

13:30-16:30 села Гегашен, Зовк, квартал <Ван> Дзорахбюра, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся

жильцами);

в Гегаркуникском марзе:

09:30-10:30 село Вардадзор, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 село Золакар, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 село Норатус, ООО <Атомашен>, газозаправочная станция <Анд-Мар>, станции сотовых операторов <Виваселл МТС>, <Веон Армения>,

<Юком>;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 частично село Бавра в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 села Пемзашен и Лернакерт в Артийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.