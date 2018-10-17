Среда, 17 Октября 2018 19:40

АрмИнфо.Европейская служба внешних действий (EEAS - European External Action Service) выразила готовность содействовать Армении в реализациии реформ, инициированных правительством РА. Об этом заявил исполнительный директор Директората EEAS в Европе и Центральной Азии Томас Майр- Хартинг в ходе встречи с и.о. премьера-министра РА Николом Пашиняном.

Как собщает пресс-служба правительства, собеседники обсудили вопросы, касающиеся урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и придали важное значение созданию благоприятной среды для переговорного процесса. Никол Пашинян и Томас Майр-Хартинг подчеркнули необходимость исключительно мирного урегулирования проблемы в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Согласно сообщению, Никол Пашинян подчеркнул важность сотрудничества с ЕС в осуществлении реформ в разных сферах в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Вместе с тем он придал большое значение продолжительному развитию отношений Армении с ЕС , выразив надежду, что в результате совместных усилий выйдут на новый уровень.