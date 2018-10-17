Среда, 17 Октября 2018 19:24

АрмИнфо. После революции в Армавире впервые пройдут выборы. И это очень важное событие для всего города. Об этом во время предвыборной агитации в мэрию в Армавире заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что обычно, в ходе предвыборной агитации, принято спрашивать, кто победит в предстоящих выборах. "После революции во всех выборах побеждать будут только граждане Армении, потому что впредь ни один голос не будет подделываться, никто не осмелится украсть ваш голос или вашу власть. Я всегда говорил, что в Армении власть не является ни моей, ни моей политической команды. Это власть народа, и это главная цель нашей революции", - отметил Н.Пашинян.

И.о.премьер-министра отметил, что кандидатом от блока "Мой шаг" является Давид Худатян. Н.Пашинян заметил, что он является хорошим кандидатом на эту должность. "Он хороший кандидат, потому что у него нет клана, он не имеет каких-либо обязательств перед кем-то, и только вы можете возложить на него ответственность. И это касается всех нас, это касается нашего правительства и меня лично. Кроме того, наш кандидат является одним из вас", - подчеркнул Н.Пашинян.

И.о. премьера отметил, что прошедшая революция является исключительной, так как именно граждане Армении осуществили перемены в стране. "Обычно, революцию осуществляют группы людей, и человек, пришедший к власти, имеет обязательства перед данными людьми. Но в нашей стране революцию осуществил народ, и у нашей политической команды нет обязательств перед мафиозными группами, а только перед жителями страны. И поэтому у нашей революции нет возможности не оправдать себя. Наша главная задача восстановить в стране власть народа, и она восстановлена", - подчеркнул Н.Пашинян.

Он заметил, что раньше в Армении голоса людей им не принадлежали. И сейчас многие кандидаты в выборах обращаются к различным авторитетам для сбора голосов. "Но наша команда заявила, что никто не имеет право красть голос наших граждан. И каждый человек своим голосом может принять решение. И это самое главное. Я призываю вас 21 октября пойти в избирательные участки и проголосовать за Давида Худатяна, потому что в этих выборах вы не просто выбираете мэра, вы продолжаете революцию. Ту революцию, которую мы осуществили на площади, теперь она должна перейти в избирательные участки. Я гарантирую, наш кандидат не станет вас грабить, служить клану, он будет служить народу. Если вам не понравится этот кандидат, вы сможете выбрать другого. Будьте уверены в одном, мы можем иногда ошибаться, и эти ошибки неизбежны, но мы вас не обманем, мы не станем вас грабить. И вы решаете сколько мы должны служить вам. Как только вы решите, мы уйдем с наших должностей. Да здравствует республика Армения, да здравствуют независимые граждане страны. С духом!", - заключил премьер.