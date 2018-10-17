Среда, 17 Октября 2018 18:32

АрмИнфо.Москва отреагировала на заявление посла США в Армении Ричарда Миллза перед представителями армяно-американской торговой палаты на прошлой неделе.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 октября в ходе еженедельного брифинга назвала заявление Миллза достаточно примечательными. "Посол сообщил, что правительство его страны, вернее, посольство США в Ереване на протяжении десятилетий целенаправленно поддерживали определенные группы в армянском обществе и определенных представителей в правительстве РА. При этом, о вмешательстве во внутренние дела другого государства посол говорил совершенно без тени смущения, даже с гордостью.

Ведь якобы все это было оправдано и нужно для реализации благой цели - "сделать Армению более справедливым и траспарентным обществом". На каком то этапе посол все-таки понял, что несет его не туда, и он скорректировал себя, сказав, что недавние политические события в Республике были вызваны сугубо внутренними причинами, а также он сказал о несгибаемой воле армянского народа к переменам", - сказала Захарова, при этом добавив, что оправдываться послу уже было поздно, так как первая часть его заявления уже прозвучала.

Она также указала на то, что Миллз дал подробное наставление о функционировании политической системы страны, посоветовал как стране развивать экономику. Захарова также процитировала следующие слова американского дипломата: "Посол США в частности сказал: "Я озабочен поступающими ко мне сигналами о том, что кое-кто в правительстве Армении считает нужным сосредоточить ограниченные ресурсы правительства РА в высокотехнологичных секторах. Мне известно о секторах, которые по этой причине уже были изъяты из таких отраслей, такие как виноделье, туризм и горнорудная добыча". Ничего себе! Давайте определимся, вмешиваться в дела других государств это хорошо или плохо! Кульминацией выступления посла стал прощальный наказ, цитирую "мои друзьям в гражданском общества и СМИ, продолжать бескомпромиссно и бдительно надзирать за деятельностью правительства". Такой видимо наказ остающимся соратникам", - заметила представитель МИД России.

Захарова также заметила, что посол подчеркнул, что большая часть из 26 млн. долларов помощи США Армении в будущем году пойдет как раз таки "на укрепление гражданского общества и СМИ", в дополнении к тем 14 млн долларов, уже выделенных в этом году. "Что же позволяют себе американские послы по всему миру. Они же, по большому счету, помимо того удара по демократии, которую они постоянно отстаивают, свободы СМИ, помимо удара по гражданскому обществу, они наносят также удар непосредственно по себе сами, просто напросто изобличая все это лицемерие, которое сейчас творится в политической жизни США. Ну по крайней мере в последние годы. Это всё очень красноречиво характеризует нынешнюю политику Вашингтона, которая бесцеремонно вмешивается в дела зарубежных государств", - резюмировала Захарова.