Среда, 17 Октября 2018 17:57

АрмИнфо.Проведение досрочных парламентских выборов в стране может привести к установлению политической монополии. Такое мнение выразил второй президент Армении Роберт Кочарян.

"В тактическом плане - это понятная линия поведении - добиться успеха сейчас, как бы на пике популярности. В стратегическом плане я вижу проблемы, то есть, как политик ты выигрываешь, а как государственный деятель надо еще подумать, стоило ли это делать сейчас", - сказал Кочарян, РИА Новости.

Он выразил сомнение, что в условиях эйфории удастся избрать действительно достойный парламент. "Формировать новую политическую монополию с точки зрения интересов государства, не думаю, что это правильно", - добавил Кочарян.

По его словам, "полная власть - это еще и полная ответственность". "Поэтому моя точка зрения - заканчивается некий этап, для всех это некий рестарт, то есть будет сформирована новая власть, которая будет отражать текущее настроение в обществе, эта власть с этого момента должна нести полную ответственность за все, что происходит в стране",

- подчеркнул Кочарян.

По мнению экс-президента, это "будет однобокий парламент, новая политическая монополия".

Премьер Армении Никол Пашинян во вторник подал в отставку, таким образом, он рассчитывает на возможность проведения внеочередных выборов в парламент. После отставки премьера парламент будет распущен, если дважды в течение 14 дней не изберет нового главу правительства.

В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.

В парламенте действующего созыва 51 мандат принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 - блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок "Елк" (Исход), возглавляемый премьером, еще семью - партия "Дашнакцутюн".