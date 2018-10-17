Среда, 17 Октября 2018 17:36

АрмИнфо. Beeline и Фонд "Центр технологического развития" в рамках совместной программы StartHub Armenia организовали очередную встречу- обсуждение Starthub Offline на тему "Куда идут технологии". Как пояснили АрмИнфо в пресс- службе компании, в ходе этой встречи представители стартапов ведут обсуждения с лидерами ИТ-сферы.

В ходе обсуждений докладчики поделились своим мнением об инновациях в сфере технологий, новых вызовах безопасности, потенциале Армении в вопросе технологических инноваций, важности быстрой ориентировки и непрерывного о бразования в мире технологий.

"Думать о технологии будущего уже стало необходимостью - это единственно правильный путь шагать в ногу со временем. Уверен, что подобные встречи позволят всем нам пересмотреть наши идеи и планы для более активного развития. Я также надеюсь, что стартапы Армении учтут мнения экспертов сферы для повышения привлекательности своих проектов и обеспечения их полезности для общества", - заявил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Следить за ходом программы StartHub Armenia и узнать о ближайшей встрече-обсуждении можно на сайте www.starthub.am или на фейсбуковской странице StartHub Armenia.

Отметим, что в июне 2018г состоялся запуск платформы StartHub

Offline, которая представляет собой информационно-обучающий сайт.

Сайт будет публиковать путеводители по продвижению стартапов,

представлять армянские организации, оказывающие поддержку стартапам,

и активно освещать деятельность армянских стартапов. В сентябре 2018г Beeline и Фонд "Центр технологического развития" объявили о запуске онлайн-площадки StartHub (starthub.am), цель которой - информационная поддержка стартапам.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".