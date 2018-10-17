Среда, 17 Октября 2018 17:26

АрмИнфо. МИД Армении выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших в результате взрыва в политехническом колледже Керчи армяне или граждане РА. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила пресс- секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

При этом она подчеркнула, что армянское внешнеполитическое ведомство находится в постоянном контакте с местными общинными структурами по этому вопросу.

Отметим, что в результате теракта в политехническом колледже Керчи погибли 13 человек, около 50 получили ранения. Среди пострадавших большинство - подростки.

СК РФ завел по факту взрыва уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа, уточняли следователи. На месте работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. Расследование дела передано в центральный аппарат ведомства.

Источник в МВД рассказал РБК, что правоохранительные органы подозревают в организации взрыва одного из учеников колледжа.