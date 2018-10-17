Среда, 17 Октября 2018 16:50

АрмИнфо.Азербайджан надеется на достижение большего понимания со стороны руководства Армении в переговорах по нагорно- карабахскому конфликту.

Как передает Trend, об этом в интервью EURACTIV сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Поскольку невозможно достичь устойчивого развития без построения добрососедских отношений. И самое главное - это вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращение внутренне перемещенных лиц на свои родные земли. Я думаю, что мы достигли прогресса в переговорах даже с предыдущей администрацией, но теперь есть новая администрация и, возможно, им нужно немного больше времени, чтобы узнать, что происходит в переговорном процессе", - сказал он.

При этом Мамедъяров считает, что руководство Армении нуждается в просветительском процессе, чтобы узнать, кто есть кто и что к чему, в том числе и о ходе переговоров.