Среда, 17 Октября 2018 16:48

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 17 октября представил коллективу Министерства экономического развития и инвестиций РА новоназначенного главу ведомства Тиграна Хачатряна.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, Никол Пашинян выразил признательность бывшему главе ведомства Арцвику Минасяну за совместную работу, подчеркнув, что еще с парламентских времен имеется положительной опыт совместной работы, и в дальнейшем будут новые возможности для сотрудничества в данном формате. Поздравив новоназначенного и.о. министра экономического развития и инвестиций, и.о. премьер- министра подчеркнул, что Тигран Хачатрян не новый человек в системе, и это обстоятельство также поможет для максимально возможного плавного перехода, а уже начатые программы будут продолжены и успешно завершены.

Арцвик Минасян, выразив Николу Пашиняну признательность за своместную работу и поздравив Тиграна Хачатряна с назначением, отметил, что за счет своих профессиональных и человеческих качеств новый глава ведомства добьется новых достижений и успехов.

В свою очередь, Тигран Хачатрян выразил благодарность и.о. премьер-министра за доверие. По его словам, в работе ведомства будет обеспечена последовательность, что позволит добиться новых успехов в сфере.