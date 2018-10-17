Среда, 17 Октября 2018 16:48

АрмИнфо. В ходе саммита Франкофонии многие главы государств были удивлены фактом отставки Никола Пашиняна, так как в ряде европейских стран отставка расценивается как провал. Об этом 17 октября на пресс- конференции заявил международный эксперт, экс-председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованес Игитян.

Он отметил, что в данном случае все дело заключается в неудачной Конституции, доставшейся Пашиняну от прошлой власти. "Все дело в том, что Никол Пашинян хочет делать все исключительно в рамках закона. Это очень важное качество", - подчеркнул эксперт.

Экс-председатель парламентской комиссии по внешним связям отметил, что другой вопрос заключается в том, сдержат ли парламентские фракции свое обещание и не станут ли выдвигать на должность премьера своего кандидата. "Одно я могу сказать с уверенностью, народ не потерпит обмана и закулисных договоренностей. Поэтому, я думаю, парламентским силам хватит здравого смысла не выдвигать своего кандидата на эту должность. В противном случае, данная политическая фракция будет дискредитирована", - подчеркнул Игитян. Все же, я считаю, что за эти 2 недели не стоит ожидать каких-то чрезвычайных событий в стране.

Эксперт отметил, что во внешней политике, после революции отношение к Армении изменилось в лучшую сторону. "Многие международные организации, а также многочисленные страны отмечают, что Армения является той страной, в которой произошла бескровная революция, и все было осуществлено исключительно в рамках закона", - подчеркнул Игитян.

Касаясь досрочных выборов, Игитян заметил, что политические спекуляции об их поспешности беспочвенным. "Все политические силы еще с начала мая знали, что этот процесс неизбежен, и нужно начать к нему готовится. Поэтому, я считаю такую критику необоснованной", - отметил экс-председатель парламентской комиссии по внешним связям.

Что касается заявлений о том, что проект реформ Избирательного кодекса недоработан и не послан на рассмотрение Венецианской комиссии, то, по утверждению Игитяна, комиссия рассмотрела документ и не выразила возражений.

Прогнозируя состав будущего парламента, эксперт заметила, что сила, возглавляемая Пашиняном возьмет большинство. В парламенте, по его словам, могут оказаться также "Процветающая Армения" и АРФ "Дашнакцутюн". А вот РПА, по его прогнозу, скорее всего не войдет в парламент и наподобие коммунистов и АОД канет в Лету. "У всех этих политических сил была возможность построить новую страну, однако, они ею не воспользовались. Я знаю, что сейчас в РПА есть точка зрения, что следует участвовать в выборах со списком деятелей, которые остались "чистыми" и не были замешаны в каком- либо коррупционном скандале. Однако, представители партии не дают ответа на главный вопрос, они не раз заявляли, что у них есть 850.000 голосов. И где эти голоса сейчас? Становится очевидным, что они были набраны путем взяток, при использовании административного ресурса и с помощью армии. Но я уверен, что все это осталось в прошлом, и больше никаких нарушений в ходе выборов не будет", - заключил Игитян.