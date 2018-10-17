Среда, 17 Октября 2018 16:47

АрмИнфо.Партия "Сасна Црер" отреагировала на последние назначения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В заявлении партии, в частности, говорится: "К сожалению, несмотря на недовольство партии "Сасна Црер" и широких слоев общественности правительство продолжает назначать на ответственные должности представителей прошлого преступного режима. В том числе тех, кто занимался грабежом народа.

Мы еще раз призываем Никола Пашиняна не только пересмотреть подобную недопустимую кадровую политику, но и освободить Валерия Осипяна и Унана Погосяна с занимаемых должностей. Более того, мы предлагаем проверить деятельность подобных людей в контексте преступлений, осуществленных против государства и народа".

Отметим, что вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил генерал- лейтенанта, бывшего заместителя начальника Полиции Армении Унана Погосяна губернатором Сюникской области.