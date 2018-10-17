Среда, 17 Октября 2018 16:29

АрмИнфо. Казахстан вошел в топ-50 стран с самыми эффективными системами здравоохранения по версии американского агентства Bloomberg, передаёт Bnews.kz.

Американское агентство финансово-экономической информации ежегодно составляет рейтинг стран мира по эффективности системы здравоохранения, в этом году Казахстан поднялся на одну позицию и теперь занимает в нем 44 строчку.

Индекс уровня развития медицины оценивается по трем ключевым показателям: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, государственные затраты на здравоохранение в виде процента от ВВП на душу населения, стоимость медицинских услуг в пересчете на душу населения.

Первое место занял Гонконг, на втором и третьем расположились Сингапур и Испания соответственно. Замыкают рейтинг Азербайджан, США и Болгария.