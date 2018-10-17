Среда, 17 Октября 2018 16:20

АрмИнфо. В Глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК) 2018 Всемирного экономического форума (ВЭФ) Республика Казахстан заняла 59 место, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

17 октября этого года Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный Отчет по Глобальному индексу конкурентоспособности 2018.

«По результатам рейтинга 2018 года Казахстан занял 59 место со средним баллом 61,8, оставшись на той же позиции, что и в 2017 году», - сообщили в Миннацэкономики. В частности, из 12 факторов конкурентоспособности улучшение произошло по пяти факторам, снижение по четырем факторам и по трем факторам позиции не изменились. Из 98 индикаторов улучшение произошло по 50 индикаторам, ухудшение по 34 индикаторам и по 14 индикаторам изменений нет.

«Конкурентными преимуществами Казахстана являются рынок труда - 30 место (улучшение на 3 позиции) и динамичность бизнеса - 37 место (ухудшение на 2 позиции)», - подчеркивается в сообщении.

Согласно оценке ВЭФ, конкурентоспособность Казахстана находится на среднем уровне по таким факторам, как «ИКТ» - 44 место, «Размер рынка» - 45 место, «Образование и навыки» - 57 место, «Рынок товаров» - 57 место, «Институты» - 61 место и «Макроэкономическая стабильность» - 62 место и «Инфраструктура» - 69 место. Слабыми позициями Казахстана определены факторы «Финансовая система» - 100 место, «Здоровье» - 97 место и «Инновационный потенциал» - 87 место. «Значительное улучшение в рейтинге отмечается по факторам «Институты», поднявшись на 12 позиций до 61 места, и «Рынок товаров», поднявшись на 10 позиций до 57 места.

Также Казахстан показал позитивную динамику по следующим факторам: «Инфраструктура» (69 место, 2017 год - 72 место) и «Рынок труда» - (30 место, 2016 год - 33), «Финансовая система» - (100 место, 2016 год - 102 место)», - утверждают в МНЭ. Наибольшее снижение отмечается по двум факторам - «Образование и навыки» (57 место, -5 позиций) и «Здоровье» (97 место, -3 позиций). По трем факторам как «Инновационный потенциал» (97 место), «ИКТ» (44 место) и «Размер рынка» (45 место) позиции Казахстана не изменились. Как отмечается, в 2018 году методология ГИК была существенно изменена с учетом последствий мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, и развитием четвертой индустриальной революции (4ИР). В соответствии с новой методологией ГИК 4.0 основной упор ставится на статистические индикаторы (их веса составляют 70%, а опросных индикаторов - 30%). Кроме того, все факторы имеют одинаковый вес.

Структура Отчета ГИК состоит из 12 следующих факторов: «Институты», «Инфраструктура», «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», «Макроэкономическая стабильность», «Здоровье», «Образование и навыки», «Рынок товаров», «Рынок труда», «Финансовая система», «Размер рынка», «Динамичность бизнеса» и «Инновационный потенциал». В Отчете ГИК 2018 количество оцениваемых стран составило 140, которые охватывают 94% всего населения мира и 98% мирового ВВП. ГИК рассчитывается из 98 показателей, из которых 54 основаны на данных международных организаций, 44 - на основе опроса ВЭФ. В этом году рейтинг возглавили Соединенные Штаты Америки, которые входит в тройку лидеров на протяжении последних 5 лет. Лидерами рейтинга также остаются Сингапур, Германия, Швейцария и Япония.

