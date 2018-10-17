Среда, 17 Октября 2018 15:04

АрмИнфо. Манвел Григорян медленно умирает в тюрьме. Об этом на пресс-конференции сообщил его адвокат Левон Багдасарян. "У Григоряна нет половины легкого, он страдает онкологией и диабетом. А в тюрьме его состояние ухудшилось, раньше он не принимал инсулина, а теперь принимает в больших дозах",- сообщил адвокат.

По его словам, Никол Пашинян не владеет ситуацией, ему передают неверную информацию, в результате чего Григорян "необоснованно" сидит в тюрьме. В связи с этим он призвал Пашиняна назначить компетентного специалиста, кто бы смог проверить, ухудшилось ли состояние Григоряна после ареста. "Если выяснится, что я прав, что Ваши подчиненные передавали Вам неверную информацию, значит, система правосудия в Армении хромает",- заключил адвокат.

Ранее Григоряну была проведена медицинская экспертиза, которая выявила у него множество болезней, однако глава Специальной следственной службы РА Сасун Хачатрян в беседе с журналистами заверил, что "слухи о состоянии здоровья Григоряна преувеличены". 16 июня депутат парламента Армении, генерал Манвел Григорян был задержан Службой нацбезопасности. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов.

На опубликованном СНБ Армении видео подробно показаны все "находки", включая продовольствие и письма от детей, которые предназначались солдатам на передовой. Также обнаружены в большом количестве транспортные средства, включая ретро-машины, снегоходы, вездеходы и тд.