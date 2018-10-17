Среда, 17 Октября 2018 14:58

АрмИнфо. Суд в Ереване удовлетворил ходатайство адвоката брат экс-премьера Армении Овика Абрамяна Генриха (Джоника) Абрамяна и отпустил его на свободу под залог в размере 5 млн драмов. Об этом сообщила корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь Специальной следственной слыжбы (ССС) Армении Марина Оганджанян.

Напомним, что брату бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна, Генриху Абрамяну предъявлено обвинение по признакам ч.2, ст. 235 (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). Согласно обвинению, Генрих Абрамян незаконно приобрел оружие, которое хранил в бывшем механико-ремонтном заводе в селе Мхчян, оформленном на имя Амбика Геворкяна, но фактически принадлежащем его брату Овику Абрамяну. В том числе в 3 ручных пулемета, 7 автоматов, 2 СВД, 3 ружья, 2 пистолета и множество патронов, которые были обнаружены в ходе обыска 6 августа.

Отметим, что накануне глава СНБ Армении, по просьбе журналистов прокомментировав дело, заявил: "К нам поступила информация о том, что на территории, принадлежащей семье Абрамяна, есть большое количество оружия, которое может быть связано с делом 1-2 марта 2008 года. Была осуществлена экспертиза и объявлено, что найденное оружие не связано с событиями 1-2 марта. Я считаю важным, что было проведено объективное расследование, и мы не пытаемся повлиять на орган, проводящий расследование, чтобы получить желаемые результаты. Расследования по всем делам проводятся четко и объективно", - сказал Ванецян. Ранее, 13 октября глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян заявил, что на данном этапе возбужденное уголовное дело по факту обнаруженного оружия не имеет никакой связи с делом по расследованию событий 1 марта.