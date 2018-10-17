Среда, 17 Октября 2018 14:50

АрмИнфо. В МИД России прокомментировали недавний визит группы российских женщин в Нагорный Карабах

<Организаторы этой акции в МИД России не обращались, поэтому нам трудно объективно судить о ее замысле. В принципиальном плане исходим из того, что для успеха подобных мероприятий важны понимание и поддержка всех сторон конфликта>, - сказали в МИД России Trend.

Меж тем, ранее, глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Баку поднимет вопрос перед МИД России об инициативе Анны Акопян организовать незаконный визит российских женщин на "оккупированные территории Азербайджана".

Напомним, что МИД Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха внес в "черный список" зампреда комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову, писательницу Людмилу Улицкую и учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анну Федермессер. Эти женщины посетили Карабах по приглашению супруги премьер-министра Никола Пашиняна Анны Акопян для участия в мероприятии "Женщины во имя мира".

Отметим, что 10 октября жена Никола Пашиняна Анна Акопян, стоя рядом с солдатами на линии соприкосновения Арцаха с Азербайджаном, призвала к миру все стороны карабахского конфликта.