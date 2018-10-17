Среда, 17 Октября 2018 13:24

АрмИнфо. В новой Армении не будет разделения на врагов, наших и ваших. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами на ярмаркe-выставке работ сирийских армян <Дыхание культуры сирийских армян в Ереване> на Северном проспекте коснувшись назначения бывшего заместителя начальника Полиции Унана Погосяна на должность губернатора Сюникской области.

Премьер напомнил свое вчерашнее заявление о том, что Армения вступает в новый этап. "Есть время строить баррикады и время - разбирать их. Мы сегодня вступили в период демонтажа баррикад, и здесь вопрос отнюдь не в личности Унана Погосяна, это политический месседж и оно состоит в том, что не будет разделения на врагов, наших и ваших. В Армении нет безупречных людей. Я не помню назначения, которое не вызвало бы толков. Один - чересчур молод, другой - высокий, третий - низкорослый, повторю - нет безупречных людей. Не будет безупречных назначений. Надо вовлечь потенциал армянского народа в дело развития Армении>,- сказал и.о. премьер- министра Армении Никол Пашинян.

Вместе с тем, по его словам, все в Армении равны перед законом - все будут отвечать за свои поступки - независимо от позиций и должностей.

В ответ на замечание о том, что накануне сюникцы в знак протеста против назначения Унана Погосяна на пост главы региона перекрыли дорогу, Пашинян с улыбкой отметил: "Не сюникцы перекрыли дорогу, а члены нашей партии".

На сегодня, чисто теоретически, Пашинян не исключил вовлечение членов РПА в работы кабмина. "Мы об этом и говорим - мы не будем отказывать кадрам из-за того, что они из РПА, и я уже делал назначения из числа

членов РПА и в этом нет ничего сенсационного", - сказал и.о. премьера. При этом он исключил, что экс-глава Полиции Владимир Гаспарян будет назначен на какой-либо пост.

Напомним, что накануне на заседании кабмина премьер-министр Никол Пашинян заявил, что возможно для многих может показаться странным назначение на пост главы Сюника экс-замначальника Полиции Армении Унана Погосяна. Вместе стем, как указал Пашинян, в Армении не должно быть <политического расизма> и все должны быть равны перед законом. <Я считаю очень важным, чтобы в результате произошедшей в стране революции никто не считал свою жизнь в Армении законченной, и в соответствии с этой логикой я считаю, что мы в Армении не должны допустить развития такого явления, которое условно можно назвать политическим расизмом, когда люди изначально подвергаются определенным преследованиям только по той причине, что они занимали должности, проводили определенную деятельность с представителями бывшего правительства. В нашем правительстве также есть немало людей, которые имели такую связь. Приближается, приходит время полноценной консолидации. Есть время строить баррикады и время - разбирать их, и я надеюсь, что мы приближаемся к этой черте>, - пояснил премьер-министр. При этом он подчеркнул, что подобный подход не означает индульгенции по отношению к кому-либо из действующих или бывших чиновников. "В Армении все равны перед законом, нет неприкасаемых ни из действующих или бывших чиновников, ни из рядовых граждан, и это нужно понимать", - сказал Пашинян.