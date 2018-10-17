Среда, 17 Октября 2018 13:14

АрмИнфо. Посол Китая в Армении Тянь Эрлун убежден, что армяно-китайское сотрудничество продолжит углубляться и расширяться по различным направлениям.

Так, сегодня по площади Шаумяна в Ереване, на церемонии старта программы по переоснащению парка машин скорой помощи Армении со стороны КНР, в которой участвовал и и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян, Эрлун подчеркнул, что Пекин содействует Еревану без предусловий, бескорыстно и реально. "Наша дружба имеет многовековую историю. Убежден, что Армения и Китай продолжат укреплять сотрудничество в разных направлениях", - резюмировал дипломат.

Отметим, что Китай предоставит Армении на безвозмездной основе 200 машин скорой помощи на сумму в 4,8 млрд драмов. Тем самым, согласно сообщениям Минздрава РА, вся территория Армении будет покрыта необходимой техникой. Соглашение о предоставлении машин "Скорой помощи" было достигнуто в декабре 2016 года с Послом Китая в Армении Тианом Эрлуном. Программа обеспечит более эффективное представление неотложных услуг, в частности в районах республики.