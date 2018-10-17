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|Премьер-министр Армении после своей отставки не исключает возможности повторного выдвижения на должность главы правительства при условии неизбрания
|Посол Миллс заговорил о необходимости возвращения "оккупированных территорий"
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АрмИнфо. Заявление Ричарда Миллса по Карабаху является заявлением уходящего посла. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя слова посла США в РА Ричарда Миллса о необходимости "возвращения оккупированных территорий".
"Мы неоднократно выражали свою позицию по карабахскому урегулированию, и не думаю, что она претерпела изменения",- заверил Пашинян. На днях министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Люксембурге заявил, что статус Нагорного Карабаха и его безопасность являются приоритетами для Армении. "Карабах является стороной конфликта, с решающим голосом в процессе урегулирования, и должен иметь более непосредственную вовлеченность", - заявил он.
Напомним, что завершающий дипмиссию в Армении посол США Ричард Миллиз в интервью EVN, говоря о карабахском урегулировании, выступил с примечательными заявлениями. В частности, касаясь путей разрешения конфликта, он поставил акцент на необходимости возвращения "оккупированных территорий": "Урегулирование конфликта невозможно без возвращения определенной части оккупированных территорий. Вопрос возвращения оккупированных территорий является одним из основополагающих пунктов Мадридских принципов. Когда я только приехал в Армению, то обнаружил, что большая часть армян категорически против возвращения оккупированных территорий. Мне кажется, что мы делаем шаг назад. Мое правительство долгие годы считало, что эти территории изначально были взяты, чтобы впоследствии быть использованными в рамках формулы "земля - в обмен на мир". И я был очень удивлен, когда обнаружил, что эта формула не находит общественной поддержки в Армении ", - заявил дипломат. Он также подчеркнул, что апрельская война 2016 года еще сильнее закрепила эту позицию армян. "Теперь решить этот вопрос будет гораздо сложнее, но суровая реальность такова, что любое урегулирование требует возвращения определенной части оккупированных территорий", - подчеркнул дипломат. При этом он подчеркнул, что статус-кво не исходит больше из интересов Армении, поскольку в условиях закрытых границ и ограниченных человеческих и материальных ресурсов повышаются коррупционные риски. "Коррупция не зарождается и процветает, поскольку люди плохие, а из- за того, что для этого есть соответствующие условия",- заметил дипломат.
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|Посол Китая: Пекин содействует Еревану без предусловий, бескорыстно и реально
|Пашинян: Заявление Миллса по Карабаху является заявлением уходящего посла
|И.о. премьер-министра: развитие спорта и физической культуры является стратегическим вопросом
|Пашинян: государственная политика в Армении должна поощерять труд, а не бедность
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|Араик Арутюнян принял участие в открытии филиала центра "Тумо" в Париже
|Обсуждение законопроекта "О компенсации ущерба потерпевшим в ходе событий 1-го марта 2008г " отложено
|Партия "Гражданский договор" примет участие в парламентских выборах, по всей вероятности, в формате блока "Мой шаг"
|Четыре выходца из Южной Азии задержаны российскими пограничниками при попытке проникновения в Армению из Турции
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|Нагдалян: Позиция Армении по урегулированию карабахского конфликта четко подчеркнута в программе правительства
|Пограничное управление ФСБ России рассказало о мотивах гражданина Турции, пытавшегося незаконно проникнуть на территорию Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 17-го октября
|Президент Армении принял отставку правительства
|В Ереване прошла фотовыставка, посвященная 100 летию создания Чехословакии
|Премьер-министр Армении подал в отставку
|Парламентская делегация Армении в Женеве принимает участие в 139-ой Ассамблеи Межпарламентского союза
|Ереван в ожидании красавиц из стран СНГ, бывшего СССР и Восточной Европы
|Премьер-министр Армении после своей отставки не исключает возможности повторного выдвижения на должность главы правительства при условии неизбрания
|Посол Миллс заговорил о необходимости возвращения "оккупированных территорий"
|Глава СНБ: Следствие выяснит законность приобретенного бывшим мэром Еревана имущества
|Премьер-министр РА обсудил с представителями партии АРФД сложившуюся в стране политическую ситуацию
|Президент Арцаха освободил Сурена Хачатряна от должности руководителя администрации Кашатагского района
|Армен Рустамян: И без подписания меморандума АРФД не стала бы выдвигать своего кандидата на должность премьера
|Армен Ашотян: Я считаю, что РПА есть что сказать, и что делать на политической арене Армении
|Армен Ашотян: Все заявления РПА были уместны, мы несем ответственность за наши заявления
|Эдуард Мартиросян назначен замглавы СНБ Армении
|Болгария и Армения наметили новые направления сотрудничества в оборонной сфере
|Виген Саркисян: Правительство реформирует ИК лишь чтобы доказать обществу, что выполнило свое обещание
|Артур Ванецян назвал свое заявление по делу Роберта Кочаряна "эмоциональным"
|Афины подтвердили содействие Еревану в контексте развития отношений Армения-ЕС
|Арман Татоян: Нужно прекратить попытки делить общество на "бывших" и "новых"
|Мнацаканян: Народная востребованность проведения внеочередных выборов отражает нынешнюю политическую реальность в Армении
|Премьер-министр объявит о своей отставке 16-го октября в 20:00 в эфире Общественного телевидения Армении
|Установлен круг заказчиков и исполнителей телефонной прослушки глав СНБ и ССС Армении
|Полиции удалось убедить протестующих разблокировать межгосударственную дорогу в Сюникской области
|Экс-глава Таможенной службы Армении был допрошен в качестве свидетеля
|Группа жителей Гориса перекрыла автотрассу с требованием отставки нового губернатора Сюникской области
|Бако Саакян: Сотрудничество с Европой является одним из важнейших направлений внешней политики Арцаха
|Ереван: Нагорный Карабах является стороной конфликта и должен иметь более непосредственную вовлеченность в процесс урегулирования
|С 17 по 20 октября в Армении ожидается ясная погода без осадков
|Эдуард Шармазанов: "Попытки Азербайджана придать арцахскому конфликту конфессиональный характер недопустимы"
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллс: Статус-кво больше не исходит из интересов Армении
|Директор СНБ заверяет, что родственно-кумовские связи не играли никакой роли при назначении Феликса Цолакяна и Гарегина Баграмяна
|Глава СНБ: на одной только фамилии "Ванецян" люди делают состояние
|Кент: В ноябре регион посетят американские должностные лица, занимающиеся санкциями в отношении Ирана
|Артур Ванецян: Генрих Мхитарян не поднимал вопрос о пересмотре решения о лишении диппаспорта
|Председатель Комитета государственных доходов Армении с юмором относится к разговорам о своей скорой отставке
|Служба национальной безопасности Армении не допустит каких-либо поползновений на конституционный строй страны
|Вице-спикер Бундестага: Германия готова внести вклад в мирное решение нагорно- карабахского конфликта
|Кент: США понимают, что Армения благословенна своими людьми и гражданами, однако, у нее непростые соседи.
|Кент: Никол Пашинян и Джон Болтон обсудят встречу Пашинян-Трамп
|Beeline запустил два новых пакета услуг для жителей регионов
|Кент: США привержены урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путем посредством диалога
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