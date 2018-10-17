Среда, 17 Октября 2018 13:06

АрмИнфо. И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян 17 октября представил сотрудникам министерства спорта и по делам молодежи нового и.о. главы ведомства Габриела Казаряна.

Как передает пресс-служба правительства, в своем слове Никол Пашинян указал на необходимость развития массового спорта. "Считаю, что мы должны подумать не только о спортивных результатах, но и зафиксировать, что эти результаты могут стать более реальными тогда, когда по возможности большее количество людей занимаются спортом и физической культурой. Так что данное направление является стратегическим. Мы знаем, что наши возможности ограничены, однако ключевым политическим смыслом нашего периода является в расширении границ для страны и народа", - сказал и.о. премьер-министра.

Он пожелал Габриелу Казаряну успехов на пути реализации данной политической программы. "Это очень важно, и я надеюсь, что деятельность нашего правительства окажет содействие в пропаганде здорового образа жизни, активному участию в молодежной, политической, общественной, культурной и спортивной жизни. Молодежь является самым важным носителем национального потенциала, и мы должны сделать все, чтобы оценить этот потенциал", - сказал Никол Пашинян.

Габриел Казарян, выразив признательность за доверие, отметил, что имеются многочисленные новые программы для реализации. "В реальности это не первый год моей работы с коллективом. Вместе мы разработали новые программы. Проблема, которую Вы подняли, у нас в данном направлении имеются проекты. Ожидаю Вашего содействия в этих вопросах ", - сказал Габриел Казарян.