Среда, 17 Октября 2018 13:04

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 17-го октбря аппарату министерства сельского хозяйства РА представил новоназначенного главу ведомства Гегама Геворгяна.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, Пашинян, коснувшись приоритетов развития сферы, заявил, что есть серьезные задачи в агросфере - идеологические, технические и чисто рабочие. "Перед нами стоит задача трансформировать стурктуру экономики таким образом, чтобы Армения, условно говоря, из аграрной страны превратилась в промышленную, но это никоим образом не означает, что мы будем недооценивать сферу", - заявил он. Напротив, как указал Пашинян, агросфера была и остается одной из важнейших сфер во всех странах мира, а перед Арменией стоит задача повысить продуктивность агросектора, соответствующих инфраструктур, уровень доступности систем орошения, открыть новые рынки сбыта, сформировать новую культуры ведения бизнеса в сфере.

Никол Пашинян коснулся также своего визита в Араратскую область ресшублики. "Перерабатывающая промышленность дошла до той черты, когда есть угроза, связанная с тем, что агросфера далее не сможет обеспечить необходимым сырьем", - отметил он, еще раз подчеркнув, что государственная политика в Армении должна поощрять труд, а не бедность. Как указал Пашинян, учитывая тот факт, что сельхозпродукция импортируется в Армению в больших обьемах, местному производителю необходимо расширить собственное производство, дабы обеспечить спрос и перерабатывающих компаний.

Отметим, что Гегам Геворгян ранее занимал должность главы Фонда развития сельского хозяйства.