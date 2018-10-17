Среда, 17 Октября 2018 13:01

АрмИнфо. Ни о каком возвращении территорий и речи быть не может - это 100%. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь главы НКР Давид Бабаян в ответ на заявление посла США в РА Ричарда Миллза касательно "возвращения оккупированных территорий ".

По его словам, заявления Миллза необходимо разделить на две составляющие. Во-первых, по словам Бабаяна, скорее всего, это заявление имеет личный характер, так как иного объяснения этому нет. По словам пресс-секретаря главы Арцаха, такие прецеденты уже были, к примеру, Метью Брайза (экс-посол США в АР). "Ему же нужно как-то потом жить. Возможны самые разные сценарии его дальнейшего трудоустройства", - сказал он.

Во-вторых, по словам споксмена, президента Арцаха, данное заявление Миллза очень странное. Он напомнил, что неоднократно заявлялось и подчеркивалось, что страны- сопредседатели не судьи, нет принуждения к склонению к тому или иному варианту решения, они лишь выполняют посредническую миссию. "Кто решает, что урегулирование безальтернативно и предполагает возвращение территорий? И почему к примеру с подобным заявлением не выступает посол США в Азербайджане? Акцент наших подходов и позиций не может быть принужден к тому или иному варианту урегулирования. Да, еще раз хочу подчеркнуть, что у нас нет "оккупированных территорий", так как изначально мы не ставили пред собой вопрос захвата каких-либо территорий, у нас была одна цель

- воссоединиться с матерью-Арменией", - сказал он, и в этом контексте напомнил, что Нагорно-Карабахская Республика была образована при соединении Северного Арцаха и Нагорно-карабахской автономной области.

Бабаян в очередной раз подчеркнул, что сегодня не может быть и речи о территориях, может быть лишь вопрос о границах, что само по себе более широкое понятие. "Хотите решить вопрос границ, пожалуйста, никто не мешает. Но, хотел бы еще раз подчеркнуть, что возвращения к прошлому не может быть, ни с точки зрения статуса, ни с точки зрения территорий. Здесь стоит вопрос безопасности людей, проживающих на этой территории", - подчеркнул Бабаян.

На уточнение, означает ли это, что официальный Степанакерт выступает против Мадридских принципов, пресс-секретарь президента Арцаха констатировал, что НКР не является участником этих процессов, хотя неоднократно подчеркивалось, что без ее участия невозможно полное и всеобъемлющее решение конфликта. "Мы должны быть вовлечены во все этапы переговоров. Только в этом случае мы можем давать политическую и правовую оценку процессам вокруг урегулирования. И что значит это непонятная формула посла "земля - в обмен на мир", в обмен на мир может быть только мир, и не более. О возвращении территорий не может быть и речи это 100%. Это вопрос нашей безопасности. Оголять нашу безопасность в обмен на пустые обещания террористов - мы, что ненормальные?", - резюмировал Бабаян.

Напомним, что завершающий дипмиссию в Армении посол США Ричард Миллиз в интервью EVN, говоря о карабахском урегулировании, выступил с примечательными заявлениями. В частности, касаясь путей разрешения конфликта, он поставил акцент на необходимости возвращения "оккупированных территорий": "Урегулирование конфликта невозможно без возвращения определенной части оккупированных территорий. Вопрос возвращения оккупированных территорий является одним из основополагающих пунктов Мадридских принципов. Когда я только приехал в Армению, то обнаружил, что большая часть армян категорически против возвращения оккупированных территорий. Мне кажется, что мы делаем шаг назад. Мое правительство долгие годы считало, что эти территории изначально были взяты, чтобы впоследствии быть использованными в рамках формулы "земля - в обмен на мир". И я был очень удивлен, когда обнаружил, что эта формула не находит общественной поддержки в Армении ", - заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что апрельская война 2016 года еще сильнее закрепила эту позицию армян. "Теперь решить этот вопрос будет гораздо сложнее, но суровая реальность такова, что любое урегулирование требует возвращения определенной части оккупированных территорий", - подчеркнул дипломат. При этом он подчеркнул, что статус-кво не исходит больше из интересов Армении, поскольку в условиях закрытых границ и ограниченных человеческих и материальных ресурсов повышаются коррупционные риски. "Коррупция не зарождается и процветает, поскольку люди плохие, а из- за того, что для этого есть соответствующие условия",- заметил дипломат.