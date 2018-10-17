Среда, 17 Октября 2018 12:19

АрмИнфо.Министр науки и образование Араик Арутюнян находящийся с официальным визитом во Франции, принял участие в церемонии открытия филиала центра креативных технологий "Тумо".

Как сообщает пресс-служба министерства, Арутюнян отметил: "Я очень рад, что филиал "Тумо" открыт в центре Европы, в Париже. Тот факт, что центр "Тумо" открывает фиалы вне Армении, является для нас хорошим показателем. После того, как в 2016 году мэр Парижа заявил об открытии филиала "Тумо" в Париже, в других центрах и столицах Европы также планируется открытие данного центра. На данный момент филиалы центра планируется открыть в Москве, Берлине и др. После того, как канцлер Германии Ангела Меркель посетила "Тумо" германцы также заинтересовались данным центром", - заявил министр.

Арутюнян также подчеркнул, что в этом году в Армении произошла революция, победу которой изначально верили 10-12 человек. "Наша революция является прекрасным примером того, что если небольшое число людей верят в какую-то идею, то она осуществится. В сфере науки такую революцию осуществила семья Папазян и их партнеры Симоняны, люди, которые поверили в эту идею. И не случайно, что сейчас сеть центров "Тумо" распространяется во всем мире", - заключил министр образования и науки Армении.