Среда, 17 Октября 2018 12:18

АрмИнфо.Обсуждение законопроекта "О компенсации ущерба потерпевшим в ходе событий 1-го марта 2008 года", отложено.

Отметим, что обсуждение данного законопроекта должно было состояться 17-го августа на заседании постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека. Как заявил глава комиссии Геворк Костанян, обсуждение было отложено из-за отсутствия главного докладчика, главы парламентской фракции "Елк" (Исход) Лены Назарян. Кроме того, Костанян заявил, что формулировки данного закона еще обсуждаются в правительстве и еще не приведены в окончательный вид.

Напомним, что после президентских выборов в Армении 2008 года в Ереване 1 марта произошли кровавые события. Серия протестов против результатов состоявшихся 19 февраля выборов закончилась столкновениями с органами правопорядка. В результате погибло более 10 человек, около 230 человек были ранены. События эти так и не были полностью расследованы, виновные в прямом расстреле демонстрантов так и не были найдены.