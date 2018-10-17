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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 17-го октября
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АрмИнфо.На внеочередных парламентских выборах партия "Гражданский договор" выступит самостоятельно. Об этом 17 октября заявил армянской службе радиостанции "Свобода" и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
"Если и блоком, то в формате альянса "Мой шаг". По всей вероятности, так оно и будет. Однако окончательного решения мы пока не приняли, хотя еще во время выборов в Совет старейшин Еревана, кажется, было принято решение о том, что должен быть блок "Мой шаг", - сказал Пашинян.
На вопрос о том, будут ли в блоке его партнеры по блоку "Елк", и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал: "Не думаю, поскольку я сказал, что на выборы мы пойдем в формате блока "Мой шаг".
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|Посол Китая: Пекин содействует Еревану без предусловий, бескорыстно и реально
|Пашинян: Заявление Миллса по Карабаху является заявлением уходящего посла
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|Пашинян: государственная политика в Армении должна поощерять труд, а не бедность
|Бабаян о заявлении Миллза: Оголять нашу безопасность в обмен на пустые обещания террористов - мы, что ненормальные?
|Араик Арутюнян принял участие в открытии филиала центра "Тумо" в Париже
|Обсуждение законопроекта "О компенсации ущерба потерпевшим в ходе событий 1-го марта 2008г " отложено
|Партия "Гражданский договор" примет участие в парламентских выборах, по всей вероятности, в формате блока "Мой шаг"
|Четыре выходца из Южной Азии задержаны российскими пограничниками при попытке проникновения в Армению из Турции
|Пашинян о возможности своего выдвижения на первом этапе выборов: вопрос является чисто юридическим
|В поисках утраченного доверия: Сборная Армения разгромила команду Македонии в матче Лиги наций УЕФА
|Нагдалян: Позиция Армении по урегулированию карабахского конфликта четко подчеркнута в программе правительства
|Пограничное управление ФСБ России рассказало о мотивах гражданина Турции, пытавшегося незаконно проникнуть на территорию Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 17-го октября
|Президент Армении принял отставку правительства
|В Ереване прошла фотовыставка, посвященная 100 летию создания Чехословакии
|Премьер-министр Армении подал в отставку
|Парламентская делегация Армении в Женеве принимает участие в 139-ой Ассамблеи Межпарламентского союза
|Ереван в ожидании красавиц из стран СНГ, бывшего СССР и Восточной Европы
|Премьер-министр Армении после своей отставки не исключает возможности повторного выдвижения на должность главы правительства при условии неизбрания
|Посол Миллс заговорил о необходимости возвращения "оккупированных территорий"
|Глава СНБ: Следствие выяснит законность приобретенного бывшим мэром Еревана имущества
|Премьер-министр РА обсудил с представителями партии АРФД сложившуюся в стране политическую ситуацию
|Президент Арцаха освободил Сурена Хачатряна от должности руководителя администрации Кашатагского района
|Армен Рустамян: И без подписания меморандума АРФД не стала бы выдвигать своего кандидата на должность премьера
|Армен Ашотян: Я считаю, что РПА есть что сказать, и что делать на политической арене Армении
|Армен Ашотян: Все заявления РПА были уместны, мы несем ответственность за наши заявления
|Эдуард Мартиросян назначен замглавы СНБ Армении
|Болгария и Армения наметили новые направления сотрудничества в оборонной сфере
|Виген Саркисян: Правительство реформирует ИК лишь чтобы доказать обществу, что выполнило свое обещание
|Артур Ванецян назвал свое заявление по делу Роберта Кочаряна "эмоциональным"
|Афины подтвердили содействие Еревану в контексте развития отношений Армения-ЕС
|Арман Татоян: Нужно прекратить попытки делить общество на "бывших" и "новых"
|Мнацаканян: Народная востребованность проведения внеочередных выборов отражает нынешнюю политическую реальность в Армении
|Премьер-министр объявит о своей отставке 16-го октября в 20:00 в эфире Общественного телевидения Армении
|Установлен круг заказчиков и исполнителей телефонной прослушки глав СНБ и ССС Армении
|Полиции удалось убедить протестующих разблокировать межгосударственную дорогу в Сюникской области
|Экс-глава Таможенной службы Армении был допрошен в качестве свидетеля
|Группа жителей Гориса перекрыла автотрассу с требованием отставки нового губернатора Сюникской области
|Бако Саакян: Сотрудничество с Европой является одним из важнейших направлений внешней политики Арцаха
|Ереван: Нагорный Карабах является стороной конфликта и должен иметь более непосредственную вовлеченность в процесс урегулирования
|С 17 по 20 октября в Армении ожидается ясная погода без осадков
|Эдуард Шармазанов: "Попытки Азербайджана придать арцахскому конфликту конфессиональный характер недопустимы"
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллс: Статус-кво больше не исходит из интересов Армении
|Директор СНБ заверяет, что родственно-кумовские связи не играли никакой роли при назначении Феликса Цолакяна и Гарегина Баграмяна
|Глава СНБ: на одной только фамилии "Ванецян" люди делают состояние
|Кент: В ноябре регион посетят американские должностные лица, занимающиеся санкциями в отношении Ирана
|Артур Ванецян: Генрих Мхитарян не поднимал вопрос о пересмотре решения о лишении диппаспорта
|Председатель Комитета государственных доходов Армении с юмором относится к разговорам о своей скорой отставке
|Служба национальной безопасности Армении не допустит каких-либо поползновений на конституционный строй страны
|Вице-спикер Бундестага: Германия готова внести вклад в мирное решение нагорно- карабахского конфликта
|Кент: США понимают, что Армения благословенна своими людьми и гражданами, однако, у нее непростые соседи.
|Кент: Никол Пашинян и Джон Болтон обсудят встречу Пашинян-Трамп
|Beeline запустил два новых пакета услуг для жителей регионов
|Кент: США привержены урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путем посредством диалога
|В рамках Европейского года культурного наследия в Ереване состоится конференция "Культурное наследие в Армении - вызовы и обязательства"
|"Transparency International" просит расследовать возможную вовлеченность Армении в схемы с отмыванием денег
|Джордж Кент: США готовы работать с Арменией, однако, повестка взаимодействия за ней
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