Среда, 17 Октября 2018 12:16

АрмИнфо.На внеочередных парламентских выборах партия "Гражданский договор" выступит самостоятельно. Об этом 17 октября заявил армянской службе радиостанции "Свобода" и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Если и блоком, то в формате альянса "Мой шаг". По всей вероятности, так оно и будет. Однако окончательного решения мы пока не приняли, хотя еще во время выборов в Совет старейшин Еревана, кажется, было принято решение о том, что должен быть блок "Мой шаг", - сказал Пашинян.

На вопрос о том, будут ли в блоке его партнеры по блоку "Елк", и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал: "Не думаю, поскольку я сказал, что на выборы мы пойдем в формате блока "Мой шаг".