Среда, 17 Октября 2018 12:14

АрмИнфо.Российские пограничники за сутки задержали четверых нарушителей на армяно-турецкой государственной границе

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении, в ночь с 15 на 16 октября 2018 года при попытке незаконного пересечения государственной границы из Армении в Турцию задержана группа неизвестных.

"По замыслу злоумышленников они планировали в ночное время тайно проникнуть к реке Аракс и за короткое время пересечь границу. Однако военнослужащие Арташатского пограничного отряда своими профессиональными действиями оперативно пресекли очередную попытку нарушения армяно-турецкой границы. По предварительным данным, задержанные являются выходцами из Южной Азии. Мотивы незаконного пересечения границы предстоит установить компетентным органам. В установленном законодательством порядке, злоумышленники будут переданы в правоохранительные органы Республики Армения.