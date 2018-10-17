Среда, 17 Октября 2018 12:13

АрмИнфо. Выдвижение кандидатуры Никола Пашиняна в премьер-министры на первом этапе выборов руководителя кабинета министров в парламенте является правовым, а не политическим вопросом. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 17 октября армянской службе радиостанции "Свобода".

По его словам, это - правовой вопрос, по которому дискутируют правоведы. "По положению на вторую половину вчерашнего дня, весомым было то мнение, что толкование о необходимости выдвижения неверное",

- указал Пашинян. В ответ на ремарку о том, что он сам поднял этот вопрос, и.о. главы Правительства отметил: "Да это чисто юридический вопрос. Я не хотел, чтобы какой-либо нюанс был проигнорирован, вот и заговорил, чтобы те юристы, которые не вовлечены в эту дискуссию, тоже вовлеклись. Вчера вечером большая часть авторитетных юристов отметила, что в этом нет никакой необходимости". По его словам, в конце будет принято политическое решение, однако политического подтекста в нем не будет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября заявил о своей отставке. До этого, Пашинян принял членов парламентской фракции "Елк" в составе руководителя фракции Лены Назарян, депутатов Национального Собрания Арама Саркисяна, Сасуна Микаеляна и Айка Конджоряна. "Существует большая вероятность того, и в этом призыв юристов, что в течение этих 14 дней, как минимум на первом этапе, я выставлю свою кандидатуру на пост премьер-министра, чтобы процесс полностью соответствовал букве и духу закона, конечно, с условием неизбрания",

- заявил он, призвав обсудить и эту возможность.

Напомним, что если в ближайшие 14 дней парламент Армении дважды не изберет премьер-министра, то это приведет к его роспуску, и президент страны назначит внеочередные выборы.