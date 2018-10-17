Среда, 17 Октября 2018 11:03

АрмИнфо. В рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Армении на Республиканском стадионе разгромила сборную Македонии со счетом 4:0.

Счет в матче на 13-й минуте открыл полузащитник сборной Армении и казахстанского "Актобе" Маркос Пиззелли. Второй гол армянской команды на 67-й минуте забил нападающий американского "Чикаго Файр" Юра Мовсисян. Третий гол в ворота сборной Македонии отправил хавбек португальского "Шавиша" Геворг Казарян, который отличился ударом со штрафного. Точку в матче поставил капитан сборной Армении Генрих Мхитарян (90+4). После этой победы сборная Армении набрала 6 очков и занимает второе место в четвертой группе дивизиона D. Лидер группы Македония набрала 9 очков. Гибралтар и Лихтенштейн имеют по 3 очка. Таким образом, футболисты сборной Армении одержали первую победу под руководством главного тренера Армена Гюлбудагянца. Как заявил Гюлбудагянц, сборная попыталась вернуть доверие болельщиков. <И в прежней, и в этой игре мы пытались как можно раньше забить гол. На наши ворота было сильное давление, особенно, после удара Генриха, однако Юра забил гол в правильный момент>,- сказал он.

В свою очередь, по мнению нападающего сборной Армении и американского "Чикаго Файр" Юры Мовсисян, сборная преобразовалась, благодаря единству, "духу", вере в себя. "Сейчас мы на верном пути. Я посвящаю свой гол всеми любимому Араику Хандояну и всем нашим героям. Всем тем, кто верят в нас. Мы должны продолжить эту футбольную революцию",- указал он.

В матче первого круга между сборными Армении и Македонии домашнюю победу одержала сборная Македонии (2:0). 13-го октября сборная

Армении в матче с Гибралтаром, по словам главы ФФА Артура Ванецяна, потерпела позорное поражение. 16-го октября в беседе с журналистами

Ванецян признался, что сборная Армении по футболу - не в лучшей форме, чему имеются разные причины. "Не хотелось бы говорить о предшественниках, но не могу. То, что портилось на протяжении 20 лет, за 20 дней не исправишь. Наша сборная не в лучшем состоянии. Но я в очередной раз обращаюсь к футбольной общественности с просьбой набраться терпения. Кто понимает в футболе, сознает, что Месси и Рональду не берутся из воздуха", - сказал Ванецян. Глава ФФА также представил детали своей встречи с футболистами сборной Армении 15-го октября. "Да, я встретился с ними, подбодрил и поддержал их. Поражение было позорным, однако, имеем то, что имеем. В Армении имеется всего 120 профессиональных футболистов, в качествах большинства из них есть основания сомневаться. Имеем то, что имеем. Нам надо развивать массовый футбол",- сказал он.

Сборная Армении 16 ноября в гостях сыграет с командой Гибралтара, а македонцы также на выезде - с командой Лихтенштейна.