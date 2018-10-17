Среда, 17 Октября 2018 11:02

АрмИнфо. Позиция Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта четко подчеркнута в программе правительства. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, на просьбу прокомментировать заявление посла США в РА Ричарда Миллза касательно "возвращения захваченных территорий".

"Позиция и подходы Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта неоднократно подчеркивались, и они четко прописаны в программе правительства. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян об этом также говорил 15 октября в Люксембурге на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства ЕС", - подчеркнула Нагдалян.

Отметим, что Мнацаканян в ходе своего выступления в Люксембурге подчеркнул необходимость держать в центре внимания вопрос о формировании и стимулировании атмосферы, способствующей миру, которая включает в себя ряд элементов: мероприятия по укреплению мер доверия, включая выполнение ранее достигнутых договоренностей, мероприятия по снижению рисков обострения ситуации. "Мы должны сконцентрироваться на этих вопросах и приложить реальные усилия для подготовки населений всех сторон к миру. Еще одним важным приоритетом является отказ от военной риторики и пропаганды ненависти. Статус Нагорного Карабаха и безопасность - приоритет Армении. Карабах является стороной конфликта, с решающим голосом в процессе урегулирования, и должен иметь более непосредственную вовлеченность",

- отметил глава МИД Армении.

Напомним, что завершающий дипмиссию в Армении посол США Ричард Миллиз в интервью EVN, говоря о карабахском урегулировании, выступил с примечательными заявлениями. В частности, касаясь путей разрешения конфликта, он поставил акцент на необходимости возвращения "оккупированных территорий": "Урегулирование конфликта невозможно без возвращения определенной части оккупированных территорий. Вопрос возвращения оккупированных территорий является одним из основополагающих пунктов Мадридских принципов. Когда я только приехал в Армению, то обнаружил, что большая часть армян категорически против возвращения оккупированных территорий. Мне кажется, что мы делаем шаг назад. Мое правительство долгие годы считало, что эти территории изначально были взяты, чтобы впоследствии быть использованными в рамках формулы "земля - в обмен на мир". И я был очень удивлен, когда обнаружил, что эта формула не находит общественной поддержки в Армении ", - заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что апрельская война 2016 года еще сильнее закрепила эту позицию армян. "Теперь решить этот вопрос будет гораздо сложнее, но суровая реальность такова, что любое урегулирование требует возвращения определенной части оккупированных территорий", - подчеркнул дипломат. При этом он подчеркнул, что статус-кво не исходит больше из интересов Армении, поскольку в условиях закрытых границ и ограниченных человеческих и материальных ресурсов повышаются коррупционные риски. "Коррупция не зарождается и процветает, поскольку люди плохие, а из- за того, что для этого есть соответствующие условия",- заметил дипломат.