Среда, 17 Октября 2018 10:55

АрмИнфо. Пограничное управление ФСБ России в РА рассказало о мотивах гражданина Турции, пытавшегося незаконно проникнуть на территорию Армении.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении напомнили, что злоумышленник был задержан 15 октября пограничным нарядом Гюмрийского пограничного отряда при незаконном пересечении армяно-турецкой границы.

"По предварительным данным, злоумышленник является курдом по национальности и пересек государственную границу в целях укрытия от преследования со стороны правоохранительных органов Турецкой Республики, в связи совершением последним тяжких преступлений", - сообщают в ведомстве.

Напомним, что задержанный является гражданином Турецкой Республики. ПУ ФСБ РФ в РА в установленном законодательством порядке, передало злоумышленника в правоохранительные органы Республики Армения.