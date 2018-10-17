Среда, 17 Октября 2018 10:35

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 17 октября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 138 на ул. Арцаха и 103 на ул. Сарми, жилой дом 1 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице Ареша, жилой дом 15 на ул. Вильнюса и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 7 на ул. Амбардзумяна, жилые дома 49, 50, 51, 52 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 жилой дом 17 на ул. Григора Лусаворича, жилые дома 2, 4 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

собственные дома 1-369, 166-396 и частично собственные дома 64-350, 87-346 в кв. "Норагюх", прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 37-337 в Норагюхе, собственные дома 5-47, 10-46 на ул. Таирова, собственные дома 46, 46/81 на ул. Таирова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 46/81 на ул. Таирова, собственные дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/1, 9 на пр. Исакова, собственные дома 13-32 на ул. Верфеля, собственные дома 1-64 на ул. Сисиан, собственные дома 32, 34 на ул. Лусинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), автостоянка здания Правительства, управление государственной автоинспекции, музыкальная школа N113 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 жилые дома 2, 4, 6, 10, 12, 13, 15 на переулке Ташкент, жилые дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 на ул. Душамбе, жилые дома 1, 5,

7 на ул. Ашхабад, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 на переулке Бабаджаняна, детский сад N 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом микрорайоне Аван-Аринджа;

11:00-15:00 жилые дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 на 6-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 собственные дома на 3-ем переулке улицы Ширак, жилые дома 1, 3 на ул. Шарури, 14 на 2-ом переулке и прилегающие абоненты

(не являющиеся жильцами), собственные дома на 2-ой улице Кармир Блур, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 1, 2, 6, 7, 8, 9, жилой дом 86 на ул. Арташисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 47, 47/1, 49, 49/1 на ул. Мамиконянц, ЗАО "Арин", ООО "Мартиросян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8, 10 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 5/1-5/3, 20 на ул. А.играняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15, 17, 19 и собственный дом 12/3 на 6-ой улице Лепсуса, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 12/1, 14/1, 32 на ул. Яагубян, собственные дома 38, 67 на ул. Дро, собственные дома 10-62 на 5-ой улице Зейтуна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично квартал "Багреванд" села Джрвеж; частично село Балаовит, частично квартал спортивного поля города Абовян;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 квартал "Лчи" села Сарнахбюр в Ашоцком регионе; улицы Эноцаван, Баракнер, школа N32 и прилегающие територии в городе

Гюмри;

в Тавушском марзе:

11:30-13:00 частично улица Горького, городская больница в городе Дилижан;

в Лорийском марзе:

11:00-14:00 улицы Васильев, Камо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Дилижан;

в Сюникском марзе:

10:00-16:00 села Гудемис, Карчеван, Курис и Вагравар. По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими

правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:

080000180.