Среда, 17 Октября 2018 10:26

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства страны. Об этом сообщается на официальном сайте президента РА.

"Принимая во внимание 130 -ую статью Конституции РА принять отставку правительства", - говорится в указе Армена Саркисяна.

Напомним, что накануне вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке. Выступая с заявлением на Общественном телеканале, глава армянского правительства отметил, что сразу после своей отставки президент страны немедленно принимает отставку всего правительства. Если в течение 14 дней парламент страны дважды не изберет главу правительства, Национальное Собрание страны будет распущено, а президент назначает дату новых парламентских выборов. В течение всего этого периода члены правительства продолжат исполнять свои обязанности. "Я тоже продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра", - заявил Никол Пашинян, добавив, что продолжит оставаться гарантом победившего народа. "Если на досрочных парламентских выборах в декабре текущего года, вы предоставите мне вотум доверия, нашей политической силе, я снова будут избран главой правительства", - отметил Никол Пашинян.

Отметим, что изначально планировалось провести досрочные парламентские выборы в мае 2019 года, однако после выборов в Совет старейшин Еревана, на которых блок "Мой шаг", поддерживаемый Николом Пашиняном, получил свыше 80% голосов ереванцев, новые власти страны, исходя из логики "куй железо, пока горячо", решили форсировать проведение внеочередных парламентских выборов.

Ранее в интервью телеканалу "France 24" Никол Пашинян отмечал, что внеочередные парламентские выборы состоятся ориентировочно 9-10 декабря.