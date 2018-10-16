Вторник, 16 Октября 2018 21:18

АрмИнфо. В Ереване прошла выставка, посвященная 100 летию создания Чехословацкой републики. Выставка открыта усилиями посольства Чехии в Армении и Ереванского государственного университета. Выставка пройдет до 23 октября в помещении библиотеки Саркиса и Мари Измирлянов в главном здании ЕГУ.

Напомним, что в 2018 году граждане Чехии и Словакии отмечают дату, посвященную 100 летию создания общего независимого государства - Чехословацкой Республики. В течение этого столетия, чехи и словаки, были акторами и свидетелями многих великих исторических событий, происходящих в Европе. Событий бурных и кровоточащих, с одной стороны, и пребывающих в постоянной динамике, с другой. Эти страницы общей истории будут всегда занимать особое место в истории двух народов.

Все началось в 1918 году, после 1-ой мировой войны, когда стало реальностью общее стремление народов к самоопределению - одному из важнейших принципов новой послевоенной системы коллективной безопасности - достижению суверенитета и независимости. Фигура избранного тогда на пост первого президента Чехословацкой республики Томаша Гаррига Масарика - философа, общественного и государственного деятеля, до сих пор пользуется у двух народов огромным уважением и заслуживает титула Президента - освободителя.

Еще одной важной вехой, которая является большим источником гордости для чехов и словаков, является трагический 1968 год. Это события, которые политики окрестили Пражской весной, показали несгибаемую волю чехословацкого народа к свободе в своем стремлении сбросить оковы навязанного стране коммунистического диктата. К сожалению, силы были неравны и движение за освобождение было подавлено в крови вторжением и оккупацией Праги войсками Варшавского договора.

И последнее, но не менее важное событие для двух народов, произошло в 1993 году, когда Чехословакия была мирно разделена на два новых, полностью суверенных государства в интегрирующей Европе. Это был мирный развод, оцененный всем цивилизованным миром. Сегодня в Чехии и Словакии звучат разные точки зрения на причины размежевания, известные деятели культуры обеих народов не редко критикуют политиков за принятие такого «необдуманного» решения, для которого, по их мнению, не было никаких глубоких причин.

Тем не менее, история продолжается, но чехи и словаки все еще близки друг к другу. Лучшие сыны ушедшей в лету единой Чехословакии и сегодня вдохновляют два народа на новые достижения.