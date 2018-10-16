Вторник, 16 Октября 2018 20:49

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября заявил о своей отставке.

Выступая с заявлением на Общественном телеканале, глава армянского правительства отметил, что после ненасильственной "бархатной революции "страна входит в новый этап, когда вся власть в стране должна быть передана народу. Пашинян подчеркнул, что "дорожная карта" следующих шагов выглядит следующим образом: сразу после своей отставки премьер-министра президент страны немедленно принимает и отставку всего правительства. Если в течение 14 дней парламент страны не изберет главу правительства, Национальное Собрание страны распускается, а президент назначает дату новых парламентских выборов. В течение всего этого периода члены правительства продолжат исполнять свои обязанности. "Я тоже продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра", - заявил Никол Пашинян, добавив, что продолжит оставаться гарантом победившего народа. "Если на досрочных парламентских выборах в декабре текущего года, вы предоставите мне вотум доверия, нашей политической силе, я снова будут избран главой правительства", - отметил Никол Пашинян.

По его словам, многие сегодня выражают обеспокоенность возможностью выдвижения другого кандидата, и готово ли будет общество к подобному сценарию? "Развития событий показали, что мы более чем готовы к любому возможному сценарию, поскольку с волей народа не может не считаться любая политическая сила. Но сегодня я не хочу даже комментировать подобное развитие событий, поскольку, независимо от того, какие острые споры у нас будут с рядом парламентских сил, я не могу себе представить, чтобы эти силы выступили против народа и национальной безопасности. Парламентские силы прекрасно осознают невозможность перехода за "красную линию", - отметил премьер­министр, напомнив, что практически все парламентские силы заявили о своем отказе от выдвижения своих кандидатов.

Никол Пашинян, обращаясь к фракции Республиканской партии, ранее обладавшей подавляющим большинством в парламенте страны, заявил, что новые власти не намерены искать врагов. "В течение всей моей жизни я говорил и сегодня повторю, в Армении у меня не было, нет, и не будет врагов. Желая успехов всем политическим силам на предстоящих досрочных выборах, я заверяю, что наше правительство гарантирует свободное волеизъявление народа", - сказал Никол Пашинян.

По его словам, несмотря на то, что отставка носит формальный характер, те менее, момент волнительный. После революции страна

вступает в новый этап. По истечению 5 месяцев после вступления в должность, Никол Пашинян выразил признательность народу за содействие. Он также извинился перед гражданами страны, чьи надежды он не оправдал. "Вся ваша боль в моем сердце, все ваши ожидания в моем уме. Ваша поддержка позволяет мне уверенно заявить, что все будет хорошо, будет очень хорошо, готовьтесь к новым победам. Всех люблю и всех целую. Слава свободе, слава Армении, слава нашим детям, которые будут жить в свободной и справедливой стране", - заявил премьер-министр РА.