Участники заседания в рамках Ассамблеи проведут специальное заседание, посвященное 70-й годовщине принятия Всеобщей декларацииправ человека. Ассамблея, кроме того, обсудит роль парламентов в обеспечении контроля над вооружениями, проблематику миграции и достижения Целей устойчивого развития, большое внимание будет уделено защите прав парламентариев. Главной темой пятидневного форума станет роль парламентов в укреплении мира в условиях перемен, вызванных развитием науки и внедрением технологических инноваций. Межпарламентский союз ? старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных организаций. МПС объединяет парламенты 178 стран, а также 12 межпарламентских ассамблей в качестве ассоциированных членов.

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