Вторник, 16 Октября 2018 19:31

АрмИнфо. С 25 октября по 5 ноября в Армении будет проведен конкурс "Топ модель СНГ -2018".

Согласно сообщению организаторов мероприятия, для участия в столь масштабном конкурсе в Армению прибудут топ модели из стран СНГ, бывшего СССР и Восточной Европы, которые уже прошли квалификационный этап в своих странах. В этом году представлено около 10 тысяч заявок, однако после строгого отбора были выбраны 30 красавиц, которые прибудут в страну. Армения, как страна-хозяйка и организатор предстоящего мероприятия, будет представлена тремя моделями.

Участницы мероприятия, помимо участия в конкурсе, получат возможность принять участие в мастер классах, посетить достопримечательности м культурные объекты республики.

Финал конкурса пройдет 4 ноября в Спортивно-концертном комплексе им.К. Демирчяна.

Цель конкурса - выявить девушек, способных достойно и на высоком уровне представить страны СНГ в мире моды и киноиндустрии. Победительница получит приглашения от известных домов моды и продюсерских центров, - сообщили организаторы.

Победительница конкурса сможет в дальнейшем принимать участие в международных конкурсах. Получит драгоценную корону, денежный приз, путевки, подарки от многочисленных спонсоров, а также возможность участия в съемках рекламы известных агентств и показах моды.