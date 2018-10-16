Вторник, 16 Октября 2018 18:55

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября принял членов парламентской фракции "Елк" в составе руководителя фракции Лены Назарян, депутатов Национального Собрания Арама Саркисяна, Сасуна Микаеляна и Айка Конджоряна.

Как передает пресс-служба правительства, премьер-министр, в частности, сказал, что рад в этот ответственный период видеть своихсторонников. "Целью нашей встречи является обсждение сложившейся ситуации, которую сегодня имеем и тот, новый этап, в который вступаем. Хочу сказать, что я высоко оцениваю тот путь, который прошли мы вместе. Конечно, в этот переходный период необходимо зафиксировать некоторые соглашения, чтобы эффективными шагами двигаться вперед и добиться проведения внеочередных парламентских выборов", - отметил глава армянского правительства. По его словам, в целях обеспечения правовых процессов в этот период необходима будет активность фракции "Елк", в те самые 14 дней. "Существует большая вероятность того, и в этом призыв юристов, что в течение этих 14 дней, как минимум на первом этапе, я выставлю свою кандидатуру на пост премьер-министра, чтобы процесс полностью соответствовал букве и духу закона, конечно, с условием неизбрания", - подчеркнул Никол Пашинян, призвав обсудить и эту возможность. "Несмотря на то, что в этот период мы были на постоянной связи, в том числе, с момента кризиса, тем не менее, очень приятно еще раз встретиться и обсудить ситуацию", - сказал Никол Пашинян.

В свою очередь, Арам Саркисян выразил признательность премьер-министру за своместную работу. Он заверил, что фракция, как работала с большим усердием , так и продолжит свою деятельность, независимо от того, какое политическое крыло или подходы она представляет. "В этом контексте мы являемся сторонниками правильных правовых решений. Любые подходы юристов, что выгодно премьер-министру, нам, без сомнений, также выгодно", - отметил Арам Саркисян.