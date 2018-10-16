Вторник, 16 Октября 2018 18:44

АрмИнфо. Завершающий свою дипмиссию в Армении посол США Ричард Миллиз в интервью EVN, говоря о карабахском урегулировании, выступил с примечательными заявлениями.

В частности, касаясь путей разрешения конфликта, он поставил акцент на необходимости возвращения "оккупированных территорий": "Урегулирование конфликта невозможно без возвращения определенной части оккупированных территорий. Вопрос возвращения оккупированных территорий является одним из основополагающих пунктов Мадридских принципов ". Он выразил удивление тем фактом, что в Армении практически нет общественного дискурса на эту тему. "Когда я только приехал в Армению, то обнаружил, что большая часть армян категорически против возвращения оккупированных территорий. Мне кажется, что мы делаем шаг назад. Мое правительство долгие годы считало, что эти территории изначально были взяты, чтобы впоследствии быть использованными в рамках формулы "земля - в обмен на мир". И я был очень удивлен, когда обнаружил, что эта формула не находит общественной поддержки в Армении ", - заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что апрельская война 2016 года еще сильнее закрепила эту позицию армян. "Теперь решить этот вопрос будет гораздо сложнее, но суровая реальность такова, что любое урегулирование требует возвращения определенной части оккупированных территорий", - подчеркнул дипломат. При этом он подчеркнул, что статус-кво не исходит больше из интересов Армении, поскольку в условиях закрытых границ и ограниченных человеческих и материальных ресурсов повышаются коррупционные риски. "Коррупция не зарождается и процветает, поскольку люди плохие, а из- за того, что для этого есть соответствующие условия",- заметил дипломат.