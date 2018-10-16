Вторник, 16 Октября 2018 18:40

АрмИнфо.В отношении экс-мэра Еревана Тарона Маргаряна возбуждено еще одно уголовное дело в связи с опубликованным ранее видеоматериалом, касающегося принадлежащего ему имущества. Об этом 16 октября сообщил журналистам директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян.

По словам Ванецяна, ранее Тарон Маргарян был допрошен в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в фонде "Ереван" и признался, что в деятельности фонда были определенные упущения. Одновременно, директор фонда <Ереван> обязался компенсировать сумму в размере 1 млрд 810 млн драмов. Сумма в размере одного миллиарда уже выплачена, остальные 810 млн драмов будут возвращены государству в ближайшее время.

После выплаты всей суммы Тарон Маргарян будет освобожден от ответственности. Глава СНБ напомнил, что с первого дня своего назначения заявлял, что не склонен к тому, чтобы "сажать людей", и "заполнять тюрьмы". "Если человек допустил финансовые злоупотребления и готов вернуть деньги, то, думаю, будет эффективнее, если они будут возвращены в госбюджет", - подчеркнул глава СНБ.

Что касается нового уголовного дела в отношении экс-главы столичной администрации, то, как сообщил глава СНБ, расследование по части приобретенного им имущества продолжается. "Если будет обосновано, что оно приобретено незаконным путем, будьте уверены, что этому будет дан ход", - сказал он.

В июне с.г. в сети появилось видео <Тарон Маргарян: окружение, особняки и миллионы>, в котором показано имущество, зарегистрированное на имя Тарона Маргаряна и его матери, стоимостью в миллионы долларов, и это только часть собственности Маргарянов.

Напомним, что в рамках дела о злоупотреблениях в фонде "Ереван", председателем Совета попечителей которого являлся экс-мэр Тарон Маргарян, 14 июня были задержаны заместитель главы административного района ДавиташенХачатур Карапетян и руководитель фонда Ашот Хазарян. Однако суд первой инстанции принял решение об освобождении из-под стражи Карапетяна и Хазаряна.Днем ранее пресс- центр СНБ сообщил, что от граждан В.Г. и А.Х. поступил сигнал о том, что должностные лица мэрии за предоставление разрешения на застройку и оформление прав на имущество, помимо установленных законом выплат, требовали перечислить крупные суммы на счета фонда "Ереван".

В ходе подготовки материалов выяснилось, что под указанным предлогом часть полученных на руки денег не вносилась на счет фонда, а присваивалась. На основании сообщений о преступлении возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжелым последствиям) и 1.1 ч.2 статьи 178 (мошенничество, совершенное при помощи использования служебного положения).

В июне с.г.в сети появилось видео «Тарон Маргарян: окружение, особняки и миллионы», в котором показано имущество, зарегистрированное на имя Тарона Маргаряна и его матери, стоимостью в миллионы долларов, и это только часть собственности Маргарянов.