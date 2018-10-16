Вторник, 16 Октября 2018 18:39

АрмИнфо. В сложившейся в Армении политической ситуации необходимо постоянно быть в диалоге. Об этом 16 октября в ходе встречи с представителями партии АРФ "Дашнакцутюн" заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

"Я высоко ценю этот диалог, и хочу сказать, что высоко оцениваю роль и деятельность АРФД в нашей современной жизни. Надеюсь, что наши разговоры, политические процессы и политическая ситуация продолжатся в логике продолжения сотрудничества, и, конечно, мы готовы сделать все возможное для этого", - сказал Никол Пашинян, чьи слова приводит пресс-служба правительства РА.

Премьер-министр выразмл уверенность, что подходы АРФД совпадают с его позицией. "Мы должны постояяно обсуждать проблемы, я не утверждаю, что проблем не будет, это вообще плохой режим работы для любой демократической страны, просто надо надеяться, что любые проблемы можно обсуждать на основе фактов, диалога, учета политической ситуации, интересов страны и нации, с точки зрения интересов народа", - отметил премьер-министра РА.

В свою очередь, представитель АРФД Армен Рустамян отметил, что независимо от исхода развития политических процессов, партия имеет свою четкую идеологию и свои политические позиции, которые не претерпят изменений. "Мы уверены, что диалог необходимо продолжить во имя страны и государства", - подчеркнул Армен Рустамян, добавив, что в этом контексте содействие со стороны АРФД всегда было и будет. "Конечно, очень важно, чтобы на этом этапе все проблемы решались в атмосфере взаимного уважения, умения слушать видения друг друга, поскольку здоровое сотрудничество предополагает также обсуждения по некоторым вопросам, и почему бы и нет, подискутировать", - сказал представитель партии, который высоко оценил итоги революции, произошедшей в Армении.

"Мы считаем, что революция состоит из этапов, которые необходимо пройти. Для нас этап отрицания также важен, поскольку предполагает отказ от возрата к прежним недостаткам и ошибкам. Необходимо перегруппироваться и перейти к быстрому строительству, и там Вы всегда можете надеяться на наше содействие", - подчеркнул представитель партии АРФД. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сложившейся в Армении политической ситуации.