Вторник, 16 Октября 2018 18:37

АрмИнфо. 16 октября президент Арцаха Бако Саакян утвердил решение правительства об освобождении Сурена Хачатряна от должности руководителя администрации Кашатагского района согласно его собственному заявлению.

Как сообщает пресс-служба главы карабахского государства, в соответствии с другим решением правительства, утвержденным президентом Саакяном, Степан Саргсян назначен на должность руководителя администрации Кашатагского района.

В тот же день Бако Саакян посетил город Бердзор и представил сотрудникам районной администрации Степана Саргсяна, пожелав ему плодотворной работы. Президент выразил благодарность Сурену Хачатряну за его многолетнюю деятельность.

В рамках визита глава государства посетил районную больницу Бердзора, побеседовал с медперсоналом и ознакомился с ходом строительства нового корпуса.

Затем Бако Саакян посетил строительную площадку возводимой на реке Агари гидроэлектростанции и ознакомился с проводимыми там работами. Президент отметил важность реализации данной программы на должном уровне, назвав это ключевым компонентом энергетической безопасности страны.