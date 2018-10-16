Вторник, 16 Октября 2018 18:18

АрмИнфо.АРФД не намерена выдвигать своего кандидата на должность премьер-министра. Об этом в беседе с журналистами 16 октября заявил глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

Он отметил, что, будучи представленными в парламенте в количестве 7 человек, представители партии и без подписания меморандума не стали бы выдвигать своего кандидата после отставки Пашиняна.

Рустамян заявил, что они не станут подписывать с Пашиняном меморандум о невыдвижении своего кандидата на должность премьера. Он также заметил, что с приближением выборов представители партии определяться, в каком формате они будут участвовать в выборах, а также разработают программу.

Относительно того, как депутат воспримет обстоятельство, если вдруг АРФД не войдет в парламент, Рустамян заявил: "Для нас это не проблема. АРФД всегда существовала как в Армении, так и за ее пределами. АРФД имела только одного представителя в Национальном Собрании, но была партией. Независимо от того, пройдет ли АРФД в парламент или нет, наша партия была и есть, а повод задуматься есть у тех партий, которые формируются вокруг одного человека. Дашнацутюн будет, и все должны смириться с этим обстоятельством", - заключил депутат.