Вторник, 16 Октября 2018 18:06

АрмИнфо.Мнения относительно досрочных выборов в Национальное Собрание Республиканской партии разделились. Об это 16 октября в беседе с журналистами заявил глава парламентской комиссии по внешним вопросам, зампред Республиканской партии Армен Ашотян.

Он отметил, что часть представителей РПА, в том числе и он, считают, что нужно участвовать в досрочных выборах в парламент, а другая часть утверждает, что этот предвыборный период следует пропустить, и готовиться к развитию политической ситуации в стране.

"У партии нет окончательного решения, так как еще даже не назначена дата досрочных парламентских выборов. На этом этапе проходят аналитические, исследовательские опросы общественного мнения, мониторинг. Когда дата выборов станет известной, мы обнародуем наше решение.

Я считаю, что РПА есть что сказать, и что делать на политической арене Армении. РПА является той исключительной партией, у которой есть идеологическая основа. Другой вопрос, в том, насколько нам удалось за последние годы следовать нашим принципам", - отметил депутат.

На вопрос, как ко всему этому относится глава Республиканской партии Серж Саргсян, Ашотян ответил: "Серж Саргсян на данный момент слушает различны мнения, которых много. Трудно сказать, какое окончательное решение будет принято, но это решение будет принято в подходящее время>, - подчеркнул депутат.

Ашотян выразил уверенность в том, что Республиканская партия Армении должна участвовать в парламентских выборах. "Невозможно каждые 10 лет разрушать существующее политическое поле и создавать новое. Мне жаль, что со временем мы потеряли значительный потенциал политической элиты АОД-а. Я не хочу, чтобы подобная угроза грозила какой-либо силе, в том числе РПА", - отметил депутат. Он также отметил, что политическая культура Армении требует, чтобы прежние власти не уходили с политической арены, так как прежние власти являются носителями институциональной памяти. По словам последнего, многие представители прежней власти, не будучи замешанными в каком-либо коррупционном скандале, могут быть полезными в политической жизни. "Армения небольшая страна, у нам не большая политическая элита, а создание новой достаточно дорогой процесс. Интересы Армении требуют, чтобы прежние власти не исчезли с политического поля, а могли бы измениться и занять свое место. Если мы будем начинать искоренять политические циклы, у нас никогда не будет стабильной политической системы", - подчеркнул Ашотян. Он отметил, что РПА долгие годы набирала опыт, знания, связи и готова служить гражданам Армении. "Конечно, если достаточно граждан проголосуют за РПА", - заключил депутат.