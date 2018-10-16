Вторник, 16 Октября 2018 18:05

АрмИнфо.Все заявления РПА были уместны, мы несем ответственность за наши заявления. Об этом 16 октября в беседе с журналистами заявил глава парламентской комиссии по внешним вопросам, зампред Республиканской партии Армен Ашотян.

По его словам, отклик премьер-министра тоже был адекватным и постоянное возвращение к этой теме не создает новой ценности в политике.

Депутат также затронул свое заявление, о том, что после 2-го октября на некоторых депутатов из РПА было оказано давление, в результате которых они заявили, что они поддерживают досрочные выборы в парламент.

"Я видел, с какой интенсивностью правительственные пропагандисты пытались опровергнуть заявления, что на некоторых наших депутатов оказали давление. К чести премьер-министра должен отметить, что он, принял то обстоятельство, что давление было, припасав его народу.

Нельзя приписывать все народу. Требование Конституционных реформ, проведение досрочных выборов в декабре, давление на депутатов, нельзя переписать народу все это. В любом случае, подобное поведение не имеет больших перспектив", - подчеркнул Ашотян.