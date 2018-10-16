Вторник, 16 Октября 2018 18:03

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с послом Болгарии в РА Марией Павловой Цоцорковой- Каймактчиевой, и военным атташе посольства Янчо Комитовым.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, в ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов армяно-болгарского сотрудничества в оборонной сфере.

Высоко оценив нынешний уровень сотрудничества и заметив, что Болгария в числе первых европейских стран по уровню оборонного сотрудничества с Арменией, Тоноян указал на перспективы развития взаимодействия по ряду направлений, особенно, обмен опытом в таких направлениях как военная полиция, военное образование, управление человеческими ресурсами и другое.

В свою очередь посол заявила о готовности болгарской стороны развивать сотрудничество, и выразила надежду, что результаты будут ощутимы уже в обозримом будущем.

Стороны отметили важность развития военно-технического сотрудничества между двумя странами, а также организации взаимных визитов и обмен мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества и международной и региональной безопасности.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с региональной безопасностью.