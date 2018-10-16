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АрмИнфо.Нынешние власти Армении, считают, что сейчас для них очень благоприятный момент и поспешно идут на выборы, нанося ущерб демократии и демократическим процессам в стране.
Об этом в парламенте в беседе с журналистами заявил экс-министр обороны РА Виген Саркисян по итогам политических переговоров вокруг проекта Избирательного Кодекса с первым вице-премьером Араратом Мирзояном. По его словам, эта поспешность помешает также политическим силам должным образом подготовиться к выборам. Касаясь самого проекта ИК, он заметил, что документ не отражает саму логику программы правительства. При этом Саркисян заметил, что Республиканская партия пока не определила свою позицию по документу, подчеркнув тем не мене, что он вызывает озабоченность.
<Я вообще считаю концептуальной ошибкой поспешное реформирование ИК. Так считает и Венецианская комиссия, которая настаивает на том, чтобы выборы были проведены через определенное время после принятия ИК. Я изначально был уверен в том, что, поспешно представив документ на суд парламента, правительство пытается создать у общественности впечатление того, что выполнило свое обещание. То есть было обещано реформировать ИК, мы это сделали, но парламент не принял его. И вот сегодня после встречи с Араратом Мирзояном я осознал, что был прав>,- резюмировал Саркисян.
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|Премьер-министр Армении подал в отставку
|Парламентская делегация Армении в Женеве принимает участие в 139-ой Ассамблеи Межпарламентского союза
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|Премьер-министр Армении после своей отставки не исключает возможности повторного выдвижения на должность главы правительства при условии неизбрания
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|Глава СНБ: Следствие выяснит законность приобретенного бывшим мэром Еревана имущества
|Премьер-министр РА обсудил с представителями партии АРФД сложившуюся в стране политическую ситуацию
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|Армен Рустамян: И без подписания меморандума АРФД не стала бы выдвигать своего кандидата на должность премьера
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|Премьер-министр объявит о своей отставке 16-го октября в 20:00 в эфире Общественного телевидения Армении
|Установлен круг заказчиков и исполнителей телефонной прослушки глав СНБ и ССС Армении
|Полиции удалось убедить протестующих разблокировать межгосударственную дорогу в Сюникской области
|Экс-глава Таможенной службы Армении был допрошен в качестве свидетеля
|Группа жителей Гориса перекрыла автотрассу с требованием отставки нового губернатора Сюникской области
|Бако Саакян: Сотрудничество с Европой является одним из важнейших направлений внешней политики Арцаха
|Ереван: Нагорный Карабах является стороной конфликта и должен иметь более непосредственную вовлеченность в процесс урегулирования
|С 17 по 20 октября в Армении ожидается ясная погода без осадков
|Эдуард Шармазанов: "Попытки Азербайджана придать арцахскому конфликту конфессиональный характер недопустимы"
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллс: Статус-кво больше не исходит из интересов Армении
|Директор СНБ заверяет, что родственно-кумовские связи не играли никакой роли при назначении Феликса Цолакяна и Гарегина Баграмяна
|Глава СНБ: на одной только фамилии "Ванецян" люди делают состояние
|Кент: В ноябре регион посетят американские должностные лица, занимающиеся санкциями в отношении Ирана
|Артур Ванецян: Генрих Мхитарян не поднимал вопрос о пересмотре решения о лишении диппаспорта
|Председатель Комитета государственных доходов Армении с юмором относится к разговорам о своей скорой отставке
|Служба национальной безопасности Армении не допустит каких-либо поползновений на конституционный строй страны
|Вице-спикер Бундестага: Германия готова внести вклад в мирное решение нагорно- карабахского конфликта
|Кент: США понимают, что Армения благословенна своими людьми и гражданами, однако, у нее непростые соседи.
|Кент: Никол Пашинян и Джон Болтон обсудят встречу Пашинян-Трамп
|Beeline запустил два новых пакета услуг для жителей регионов
|Кент: США привержены урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путем посредством диалога
|В рамках Европейского года культурного наследия в Ереване состоится конференция "Культурное наследие в Армении - вызовы и обязательства"
|"Transparency International" просит расследовать возможную вовлеченность Армении в схемы с отмыванием денег
|Джордж Кент: США готовы работать с Арменией, однако, повестка взаимодействия за ней
|Гражданин Турции попытался незаконно проникнуть на территорию Армении
|Премьер-министр: Главной задачей властей страны является мобилизация всего потенциала народа
|Ванецян об армянском футболе: Нельзя за 20 дней исправить то, что разрушалось в течение 20 лет
|МИД Азербайджана внес в "черный список" россиянок, посетивших Арцах по приглашению Анны Акопян
|Мамедъяров: Готовность Армении к миру и стабильности будет ясна после предстоящих в стране парламентских выборов
|Правительство Армении одобрило поправки в Избирательном кодексе и в пакете смежных законов
|Заседание ПА ОДКБ из Еревана перенесено в Москву
|Унан Погосян с удовольствием принял предложение занять пост главы Сюника
|С заявлением о своей отставке премьер-министр РА выступит вечером 16 октября
|Бако-Саакян: Благодаря организации АРИ в Арцахе реализован ряд стратегических программ
|Президент Армении подписал указы о назначении двух новых министров
|Глава МИД Арцаха принял членов правления Международного союза прессы Франкофонии
|Правительство Армении созывает внеочередное заседание парламента
|Губернатором Сюника станет экс-замначальника Полиции Армении
|Первый вице-премьер Армении и посол России обсудили механизмы проведения внеочередных парламентских выборов
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