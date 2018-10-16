Вторник, 16 Октября 2018 18:02

АрмИнфо.Нынешние власти Армении, считают, что сейчас для них очень благоприятный момент и поспешно идут на выборы, нанося ущерб демократии и демократическим процессам в стране.

Об этом в парламенте в беседе с журналистами заявил экс-министр обороны РА Виген Саркисян по итогам политических переговоров вокруг проекта Избирательного Кодекса с первым вице-премьером Араратом Мирзояном. По его словам, эта поспешность помешает также политическим силам должным образом подготовиться к выборам. Касаясь самого проекта ИК, он заметил, что документ не отражает саму логику программы правительства. При этом Саркисян заметил, что Республиканская партия пока не определила свою позицию по документу, подчеркнув тем не мене, что он вызывает озабоченность.

<Я вообще считаю концептуальной ошибкой поспешное реформирование ИК. Так считает и Венецианская комиссия, которая настаивает на том, чтобы выборы были проведены через определенное время после принятия ИК. Я изначально был уверен в том, что, поспешно представив документ на суд парламента, правительство пытается создать у общественности впечатление того, что выполнило свое обещание. То есть было обещано реформировать ИК, мы это сделали, но парламент не принял его. И вот сегодня после встречи с Араратом Мирзояном я осознал, что был прав>,- резюмировал Саркисян.