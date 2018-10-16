Вторник, 16 Октября 2018 18:00

АрмИнфо.Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян признался, что, говоря о коррупционной сделке с участием второго президента Роберта Кочаряна, проявил излишнюю эмоциональность.

"С момента моего вступления в должность директора СНБ я всего один раз высказался, основываясь не на фактах, а "эмоционально", и это привело к таким процессам. Обычно громкие разоблачения мы представляем после того, как они полностью доказаны, чтобы не дать повода для спекуляций. В этот раз была определенная поспешность, факты были, но они были неполными", - заявил Артур Ванецян 16 октября в беседе с журналистами.

При этом Ванецян заверил, что в ближайшее время СНБ обнародует видеоматериал, в котором будут представлены детали о связи Кочаряна, его семьи и гостиницы <Конгресс>. От иных комментариев директор СНБ отказался, заявив, что "впредь будет говорить лишь фактами".

Ранее, 11 сентября, Ванецян во время пресс-конференции заявил о том, что против Роберта Кочаряна возбуждено новое уголовное дело по факту приобретения семьей Кочаряна гостиницы "Конгресс" за взятку в $6 млн. Он также сообщил, что уголовное дело возбуждено по факту отмывания денег. Тем не менее, на днях, глава СНБ прояснил ряд сделанных им ранее заявлений о Кочаряне, представив их как "следствие быстрой манеры речи". "Я хочу внести лишь одну поправку: в ходе пресс-конференции я заявил о взятке в 6 млн. Помните? Это было "результатом быстрой манеры речи". Речь не о взятке, а о добытых преступным путем средств", - заявил Ванецян. Вскоре сын второго президента Армении Роберта Кочаряна - Седрак Кочарян, обратился в суд с иском против директора СНБ РА, президента Федерации футбола Артура Ванецяна. Как сообщает судебная информационная система, истец потребовал выплатить компенсацию за клевету и публично опровергнуть заявление.