Вторник, 16 Октября 2018 17:54

АрмИнфо.То обстоятельство, что в соцсетях распространяются оскорбления, угрозы и ненависть, вызывает крайнее беспокойство. Об этом говорится в заявлении защитника прав человека Армении.

Согласно источнику, в заявлении, в частности, говорится: "Целенаправленное наблюдение показало, что выражение иного мнения продолжает вызывать ненависть, сопровождаемую агрессивными высказываниями. Зачастую, не учитывается даже смысл используемых слов, или это делается исключительно с учетом личности высказывающей мнение. Подобное положение дел продолжается уже длительный период времени и является опасным для солидарности и терпимости в стране, а также с точки зрения прав человека.

Наша страна, на данный момент стоит перед системными изменениями и вызовами в области защиты прав человека. Мы должны решить все проблемы в атмосфере солидарности и взаимного уважения. Именно это является главным залогом успеха в решении всех существующих вызовов. Еще раз считаю необходимым отметить, что нужно прекратить попытки делить общество на "бывших" и "новых", и прекратить руководствоваться данным принципом.

Прошу всех учитывать это наблюдение. От людей занимающих государственные должности или занимающихся общественной деятельностью особенно требуется соблюдать те правовые ограничения, которые зафиксированы в Конституции, законом или другими правовыми актами, поощряя атмосферу солидарности и взаимного уважения посредством собственного поведения>.